Royón: "Milei es el único presidente que logró que 20 gobernadores se le junten para decirle basta”

Durante la entrevista en Cara a Cara con el periodista Mario Ernesto Peña, la candidata a senadora nacional de Primero Los Salteños, Flavia Royón sostuvo que el futuro de Argentina depende de la fuerza de las provincias. “Tenemos que dejar de tener un país tan centralista que responde solo al Gobierno Nacional. La Argentina sale adelante con el interior productivo”, remarcó

La exsecretaria de Minería consideró que las provincias deben recuperar protagonismo político. “Este es el momento donde las provincias tienen revancha. Ojalá en Salta podamos mostrarle al resto del país que las fuerzas provinciales existen y quieren discutir un proyecto de desarrollo”, afirmó.

Consultada por la gestión de Javier Milei, expresó: “Dios quiera y por el bien de todos, no le sirve a nadie tener un presidente que no complete mandato. Ahora tiene que completarlo en plena democracia, con diálogo y consenso”.

Royón defendió la necesidad de equilibrio fiscal, aunque advirtió que no debe perderse la calidad democrática. “El populismo hay que dejarlo atrás porque no funcionó, pero tampoco podemos ir a un modelo antidemocrático”, sostuvo.

En sus palabras finales, Flavia Royón subrayó que fueron los gobernadores quienes se plantaron a Milei y le dijeron que ese no es el rumbo.

"Las provincias son las que ponen el esfuerzo para que este país se desarrolle y salga adelante. Las provincias tienen que tener un diálogo y un peso político", manifestó. Y concluyó: "Milei fue el único presidente que logró que se le junten 20 gobernadores para decirle basta".