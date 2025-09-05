Royón: "Milei es el único presidente que logró que 20 gobernadores se le junten para decirle basta”

Royón: “El Congreso no puede ser un levantamanos del Gobierno Nacional”
La candidata a senadora nacional por Primero Los Salteños, Flavia Royón, advirtió que las elecciones de octubre son clave para “recuperar la institucionalidad” en el Congreso.
La candidata a senadora de Primero Los Salteños afirmó que el país necesita “un proyecto de desarrollo desde las provincias” y pidió al presidente Milei capacidad de diálogo.Cara a Cara05/09/2025Ivana Chañi
Durante la entrevista en Cara a Cara con el periodista Mario Ernesto Peña, la candidata a senadora nacional de Primero Los Salteños, Flavia Royón sostuvo que el futuro de Argentina depende de la fuerza de las provincias. “Tenemos que dejar de tener un país tan centralista que responde solo al Gobierno Nacional. La Argentina sale adelante con el interior productivo”, remarcó
La exsecretaria de Minería consideró que las provincias deben recuperar protagonismo político. “Este es el momento donde las provincias tienen revancha. Ojalá en Salta podamos mostrarle al resto del país que las fuerzas provinciales existen y quieren discutir un proyecto de desarrollo”, afirmó.
Consultada por la gestión de Javier Milei, expresó: “Dios quiera y por el bien de todos, no le sirve a nadie tener un presidente que no complete mandato. Ahora tiene que completarlo en plena democracia, con diálogo y consenso”.
Royón defendió la necesidad de equilibrio fiscal, aunque advirtió que no debe perderse la calidad democrática. “El populismo hay que dejarlo atrás porque no funcionó, pero tampoco podemos ir a un modelo antidemocrático”, sostuvo.
En sus palabras finales, Flavia Royón subrayó que fueron los gobernadores quienes se plantaron a Milei y le dijeron que ese no es el rumbo.
"Las provincias son las que ponen el esfuerzo para que este país se desarrolle y salga adelante. Las provincias tienen que tener un diálogo y un peso político", manifestó. Y concluyó: "Milei fue el único presidente que logró que se le junten 20 gobernadores para decirle basta".
La candidata a senadora nacional por Primero Los Salteños, Flavia Royón, advirtió que las elecciones de octubre son clave para “recuperar la institucionalidad” en el Congreso.
El dirigente de izquierda señaló que el presidente se endeuda a tasas usurarias mientras las familias pagan hasta 250% de interés en tarjetas de crédito para comprar alimentos.
El candidato a senador nacional aseguró que las fuerzas tradicionales “ya no representan una alternativa” y planteó que la crisis del gobierno es también “la crisis de quienes lo apoyaron”.
A pesar de la división del peronismo en tres bloques, el Partido de la Victoria se esfuerza en polarizar la elección con LLA. Desde el Kirchnerismo "duro" aseguran que la elección se define entre quienes están a favor y en contra de Milei.
El senador nacional Sergio Leavy, criticó en Cara a Cara al presidente Javier Milei, a quien acusó de provocar a la sociedad y de incumplir promesas de campaña.
El candidato de Política Obrera criticó a la oposición tradicional por discutir un operativo de salvataje al oficialismo en plena crisis económica.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
Se enfrentan en el Monumental por la fecha 17 de la clasificación de CONMEBOL para el Mundial 2026. La Vinotinto se juega su plaza a la Copa del Mundo. Las probables alineaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.
Este jueves se podrían definir todos los clasificados directos y la selección que irá al Repechaje.