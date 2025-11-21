IMAC desmintió a Falú y adelantó que presentará una contradenuncia por la causa del IPS

El presidente del directorio del IMAC, Fernando Saavedra, desmintió públicamente al médico cardiólogo Edmundo Falú, autor de la denuncia que derivó en la polémica por supuesta sobrefacturación al IPS, y adelantó que la institución presentará una contradenuncia para que se investiguen las responsabilidades reales. Lo afirmó en diálogo con Mario Ernesto Peña en Cara a Cara.

Respecto de la denuncia presentada por Falú, Saavedra sostuvo que el escrito es “Falú contra NN”, ya que no identifica con claridad a un presunto responsable. “No se puede denunciar a alguien sin una firma o un hecho concreto. Eso es lo primero que debería explicar el ingeniero Falú”, afirmó.

El directivo remarcó que la acusación se contradice con la propia trayectoria de Falú dentro del IMAC. Aseguró que existen certificaciones firmadas por médicos y documentación que lo ubican como coordinador de la terapia y de la unidad coronaria, además de responsable de los residentes.

Recordó también que, tras el incendio del Sanatorio del Carmen en 2018, IMAC recibió a los residentes de Cordis junto al propio Falú, y que esa situación será acreditada ante la justicia. “No se pueden ocultar pacientes atendidos; todos los médicos que participaron pueden certificarlo”, afirmó.

Saavedra insistió en que es imposible inventar pacientes o sobrefacturar, dado que el IPS controla cada internación mediante auditorías presenciales y pagos de coseguro obligatorios. “Un paciente deja huella: historia clínica, medicamentos administrados, familia presente, auditoría del IPS. No se puede inventar un internado”, explicó. También aclaró que el IMAC “nunca factura por cuenta y orden de los médicos”, por lo que considera improcedente la idea de que Falú pudiera haber sido utilizado para incrementar facturación.

El presidente del IMAC señaló que la entidad ya presentó pruebas ante el IPS, pero que no fueron tomadas en cuenta. Por eso, anticipó que avanzarán con una contradenuncia para que la justicia determine la veracidad de las acusaciones.

“Todo lo que se dijo públicamente no es gratuito. Queremos que se investigue y que se sepa la verdad. Nosotros no tenemos nada que ocultar”, concluyó Saavedra.