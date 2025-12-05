Advierten fuerte suba de la tarifa de gas para el invierno 2026

La asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) advirtió que el cambio en el esquema de asignación de subsidios en las tarifas energéticas podría generar una suba considerada en las tarifas el próximo invierno. En el caso del precio del gas, uno de los tres componentes de la factura junto al transporte y la distribución, la suba podría ser entre un 36% y un 74%, que luego tendrá un impacto en las facturas finales. El área energética del gobierno, a cargo de Daniel González, coordinador de Energía y Minería, y la secretaria de Energía, María Tettamanti, tomó la decisión de eliminar a partir del próximo año el esquema de segmentación tarifaria para usuarios residenciales que comenzó a implementarse en 2022.

La segmentación, que impulsó el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, dividió en tres categorías a los hogares: Nivel 1 (altos ingresos), Nivel 2 (bajos ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios). En reemplazo, ahora el gobierno de Javier Milei establecerá un esquema de subsidios focalizados que estará conformado por dos grupos: hogares con y sin subsidios. Los subsidios serán dirigidos a hogares que perciben mensualmente menos de tres Canastas Básicas Totales (CBT) establecidas por el INDEC, que hoy suman $ 3.641.397.

Para que el Poder Ejecutivo pueda avanzar en este sentido, y siendo un sector regulado, en diciembre tendrá que realizarse una consulta pública porque es una modificación relevante en el marco regulatorio.

En el caso del servicio público de gas natural por red, el nuevo esquema propone eliminar los subsidios entre los meses de octubre y marzo, cuando baja radicalmente la demanda de gas en el país por las altas temperaturas. De todos modos, este verano mantendrá un 25% excepcional de subsidios para que las facturas no aumenten. Sin embargo, desde Deuco indicaron que durante el verano habrá un leve impacto por el consumo bajo. El Gobierno fijará un subsidio de un 25% sobre el precio del gas. Pero advirtieron que entre abril y septiembre del próximo año se va a sentir porque sube significativamente la demanda en todo el país.

Es decir, durante los meses de mayor consumo de gas por el frío, se aplicarán subsidios, pero disminuyéndolos de 65% (el porcentaje actual) a 50% del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que es uno de los tres componentes de las facturas.

En diálogo con El Destape, Pedro Bussetti, presidente de Deuco, señaló que “el subsidio que hoy es de 65% sobre el precio del gas pasará en el próximo invierno a un 50%. Esto implica que van a aumentar las tarifas. De acuerdo a un estudio que hicimos sobre seis de las nueve distribuidoras de gas que hay en el país el precio del gas aumentará en algunos casos hasta el 74%. Esta suba en el segmento del precio del gas después se trasladará a las facturas”.

Bussetti agregó que “durante el verano, que el gobierno mantendrá solo un 25% de subsidios sobre el gas, no se va a sentir porque baja mucho el consumo, pero en el invierno va a haber un impacto fuerte en las facturas. Pero también va a impactar en el IPC del INDEC porque va a ser significativo”.

Deuco realizó un análisis sobre qué impacto tendrá en el invierno el precio del gas sobre la base del precio de diciembre, aplicando los descuentos y subsidios que mantendrá el gobierno sobre el gas natural. La organización estableció comparaciones sobre el precio del metro cúbico de gas por distribuidoras. En Metrogas, con un 65% de subsidios, el metro cúbico es de 124,65 pesos y con 25% de subsidios pasa a 179,14 pesos. Es decir, un salto de 43,7% en el precio del gas. En Camuzzi Gas Cuyana pasa de 115,19 pesos a 188,20 pesos, marcando un salto de 63,38%.

En rigor, la suba tarifaria no impactará en las facturas del verano, salvo para los hogares sin subsidios (N1, altos ingresos), sobre todo en electricidad. El gobierno decidió aplicar un sendero gradual de quita de subsidios (suba de las tarifas), que replicará los aumentos mensuales de 2025. Es decir, al igual que este año, el 2026 tendrá incrementos todos los meses en las tarifas electricidad, aunque se espera un fuerte salto en el invierno con el gas.

El universo de los hogares subsidiados estará conformado por usuarios que actualmente son considerados N2 y N3 (140.000 usuarios N3 pasarán en enero al grupo sin subsidios). La meta a largo plazo es reducir este grupo de hogares subsidiados (seguramente mediante un pasaje de los actuales N3, que son el 20% de los usuarios actuales) para establecer ayudas focalizadas.

