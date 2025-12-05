Cayó un helicóptero en las canchas de tenis del ex circuito KDT de Palermo: cuatro heridos

Un helicóptero se precipitó este jueves sobre las canchas de tenis de un predio del ex KDT, ubicado en Salguero al 3400, en el barrio porteño de Palermo. Hay cuatro personas heridas.

Según la información brindada por las autoridades, los tres ocupantes –dos hombres, de 24 y 45 años, y una mujer de 32– lograron salir de la aeronave y se encuentran conscientes. Fueron trasladados al Hospital Fernández.

El piloto es quien sufrió las lesiones de mayor gravedad, mientras que el hombre que iba como pasajero sufrió politraumatismos. La mujer no presentó heridas de importancia. De todos modos, se informó que están todos conscientes y estables.

Una cuarta persona herida fue atendida en el lugar, aunque de momento no se especificó ni la edad ni el sexo.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que, “a raíz de un desperfecto mecánico, el piloto realizó un aterrizaje de emergencia". Tras el descenso, los tripulantes reportaron la ruptura del rotor, lo que generó daños en la hélice, desestabilizó la aeronave y provocó su vuelco cuando estaba en tierra.

La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la Dra. García, dispuso actuaciones por lesiones culposas. A la vez que al piloto se le notificaron los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se ordenó un test de alcoholemia.

La pericia de la aeronave quedó a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), mientras se aguarda la actualización del estado de salud de los ocupantes. El operativo contó con la presencia del Dr. Alberto Crescenti y con la colaboración del personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad.

Personal de Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se encuentra asistiendo a las víctimas en el lugar, también conocido como Parque Manuel Belgrano. Las autoridades informaron que la situación está controlada.

Desde el SAME informaron que se acercaron al sitio 15 móviles médicos.

En las imágenes que se difundieron se puede ver cómo la aeronave cayó sobre su costado izquierdo, así como los daños generados en la misma por el impacto.

La cola del helicóptero se partió, al igual que las hélices. También se observan destrozos en los vidrios y el piso del vehículo roto.

Si bien no se detectó derrame de combustible en la escena del accidente, sí hubo derrame de líquido hidráulico. Continúan las pericias correspondientes en el lugar.

Sobre el hecho, Diego Coria, uno de los bomberos de la Ciudad que asistieron al lugar, expresó a Crónica TV que se trató de una “desgracia con suerte”. “No se produjo incendio porque no se rompió ninguna cañería. La altura no era mucha y la velocidad tampoco”, precisó y sumó: “No hay derrame de combustible y hay equipos con espuma por precaución. Está viniendo la junta de seguridad del transporte para realizar la investigación del hecho”.

“Los tripulantes, cuando pasa un accidente así, sufren un shock postraumático. Dos tripulantes salieron por sus medios y el piloto estaba por fuera un poco de la máquina y rápidamente por el tipo de lesiones que presentaba el SAME lo estabilizó. Estaban todos conscientes y fuera de peligro", aclaró sobre quienes viajaban en el helicóptero.

Se desconoce cuánta gente se encontraba utilizando las canchas de tenis al momento del accidente, que se produjo en un horario en el que suele haber una plena ocupación.

La empresa a la que pertenece el helicóptero, Hangar Servicio, ofrece en su página web vuelos privados y ejecutivos, en los que incluye destinos nacionales e internacionales. También ofrecen tours, venta de aeronaves y clases de vuelo. Por el momento, no se trascendió el tipo de viaje y el destino al que se dirigían los ocupantes del helicóptero siniestrado.

