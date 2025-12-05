El entrenador será presentado este viernes en sociedad luego de dirigir la primera práctica, en la que no estuvieron presentes Urzi, Tissera y Abila, quiénes no serán tenidos en cuenta por el DT, que habría apuntado a viejos conocidos de La Ribera.
Mundial 2026: El peor y el mejor grupo para Argentina
La Selección Argentina, ubicada en el Bombo 1 como cabeza de serie, conocerá hoy a sus rivales para el Mundial 2026 de 48 equipos. La Albiceleste, que no enfrentará a países de CONMEBOL, buscará un grupo "benévolo".Deportes05/12/2025
En el sorteo de este 5 de diciembre, la Selección Argentina conocerá sus rivales y su fixture en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La suerte será fundamental para comenzar al camino hacia el bicampeonato y la cuarta estrella.
Argentina está en el Bombo 1 como cabeza de serie, junto con los países anfitriones, Brasil y las potencias de Europa España, Francia, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica y Portugal. Es decir que ninguno de estos podrán ser sus rivales.
Enfrentará a un adversario de cada uno de los bombos 2, 3 y 4, con la salvedad de que no podrá tener rivales de Sudamérica (Paraguay, Colombia, Ecuador y Uruguay están vedados) y sí o sí debe tener un europeo (y dos como máximo).
En el bombo 2 están los seleccionados de mayor peso. En este caso, el más débil podría ser Australia, aunque en Qatar 2022 fue muy duro ganarles en octavos de final. Irán es otro rival de menor jerarquía, al igual que Austria, un europeo no tan duro como otros.
En el bombo 3, los asiáticos Arabia Saudita, Qatar y Uzbekistán son los señalados como los "accesibles". Podrían tocarle siempre que no aparezca Australia en el otro copón. Panamá también podría ser un buen rival, al igual que un africano de menor peso como como Sudáfrica. Lo mismo Escocia, un europeo menos complicado que Noruega, el otro de UEFA de este copón.
Del bombo 4, Argentina y todos los cabezas de serie buscarán evitar a los ganadores de los repechajes europeos. Entonces, cualquier otro de los rivales, excepto Ghana puede ser aceptable: Jordania, Cabo Verde, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.
Entonces, dos opciones posibles de grupos "benévolos" son: Australia, Escocia y Cabo Verde o Haití; y Austria, Qatar y Nueva Zelanda.
El "peor" grupo posible para Argentina en el Mundial 2026
Hay varios rivales complicados en el bombo 2. Hoy, Croacia, Marruecos y Japón son los que todos quieren evitar. Pero Senegal y Suiza tampoco serían opciones para celebrar.
Del bombo 3, Noruega es el más pesado, sin dudas. El equipo nórdico es mucho más que solo Haaland. Los africanos Egipto y Costa de Marfil serían duros también.
En el bombo 4 es fácil: cualquier ganador de repechaje europeo será una mala noticia. Desde luego, Italia aparece primero en la lista de los "indeseables", pero Dinamarca y Turquía se le acercan.
Dos posibles malas combinaciones son: Croacia, Costa de Marfil e Italia; o Marruecos, Noruega y Dinamarca.
Con información de ESPN
Los cuartos de final del Torneo Clausura bajaron su persiana. Con cuatro equipos en competencia, la alerta está en las piezas que no estarán a disposición en los partidos cumbre
La FIFA ha anunciado una iniciativa sin precedentes junto con la empresa LEGO Group de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La innovadora colaboración busca trasladar aún más creatividad y diversión al mundo del fútbol con una iniciativa para aficionados de todas las edades y todos los rincones del planeta.
Triunfazo de Salta en La Rioja, frente a Fusión Riojana, por 87-80. De esta manera el equipo salteño se ubica en la segunda posición de la Conferencia Norte en La Liga Argentina. Este sábado tendrá otro duro encuentro, también en La Rioja, con otro de los punteros: Amancay, desde las 22.
Liderada por el Departamento de Estado de EE. UU., la iniciativa brinda a los poseedores de entradas acceso a citas prioritarias para entrevistas de visa antes del torneo.
El programa incluirá actuaciones del maestro Andrea Bocelli, Village People y del célebre Robbie Williams, acompañados por la talentosa y galardonada Nicole Scherzinger
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.