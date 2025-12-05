Mundial 2026: El peor y el mejor grupo para Argentina

En el sorteo de este 5 de diciembre, la Selección Argentina conocerá sus rivales y su fixture en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La suerte será fundamental para comenzar al camino hacia el bicampeonato y la cuarta estrella.

Argentina está en el Bombo 1 como cabeza de serie, junto con los países anfitriones, Brasil y las potencias de Europa España, Francia, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica y Portugal. Es decir que ninguno de estos podrán ser sus rivales.

Enfrentará a un adversario de cada uno de los bombos 2, 3 y 4, con la salvedad de que no podrá tener rivales de Sudamérica (Paraguay, Colombia, Ecuador y Uruguay están vedados) y sí o sí debe tener un europeo (y dos como máximo).

En el bombo 2 están los seleccionados de mayor peso. En este caso, el más débil podría ser Australia, aunque en Qatar 2022 fue muy duro ganarles en octavos de final. Irán es otro rival de menor jerarquía, al igual que Austria, un europeo no tan duro como otros.

En el bombo 3, los asiáticos Arabia Saudita, Qatar y Uzbekistán son los señalados como los "accesibles". Podrían tocarle siempre que no aparezca Australia en el otro copón. Panamá también podría ser un buen rival, al igual que un africano de menor peso como como Sudáfrica. Lo mismo Escocia, un europeo menos complicado que Noruega, el otro de UEFA de este copón.

Del bombo 4, Argentina y todos los cabezas de serie buscarán evitar a los ganadores de los repechajes europeos. Entonces, cualquier otro de los rivales, excepto Ghana puede ser aceptable: Jordania, Cabo Verde, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.

Entonces, dos opciones posibles de grupos "benévolos" son: Australia, Escocia y Cabo Verde o Haití; y Austria, Qatar y Nueva Zelanda.

El "peor" grupo posible para Argentina en el Mundial 2026

Hay varios rivales complicados en el bombo 2. Hoy, Croacia, Marruecos y Japón son los que todos quieren evitar. Pero Senegal y Suiza tampoco serían opciones para celebrar.

Del bombo 3, Noruega es el más pesado, sin dudas. El equipo nórdico es mucho más que solo Haaland. Los africanos Egipto y Costa de Marfil serían duros también.

En el bombo 4 es fácil: cualquier ganador de repechaje europeo será una mala noticia. Desde luego, Italia aparece primero en la lista de los "indeseables", pero Dinamarca y Turquía se le acercan.

Dos posibles malas combinaciones son: Croacia, Costa de Marfil e Italia; o Marruecos, Noruega y Dinamarca.

Con información de ESPN