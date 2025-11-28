Milei utiliza el futbol para “la estupidez humana”

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, la presidenta del Club Atlético Mitre, Blanca Chacondor, se refirió al vínculo entre Javier Milei y el fútbol argentino, y denunció que el Presidente “utiliza al deporte para generar cortinas de humo” mientras —según afirmó— el país atraviesa “una situación nunca antes vista”.

“Una cosa es el fútbol y sus vaivenes, y otra totalmente distinta es la utilización del fútbol para la estupidez humana, que es lo que para mí hace Milei”, dijo Chacondor. Añadió que el mandatario recurre constantemente a “bombas de humo para taparle la realidad al pueblo”.

La dirigente deportiva aseguró que el país vive “la peor gestión de los últimos tiempos”, y cuestionó lo que consideró como “entrega del patrimonio nacional y de nuestras riquezas”. En ese marco, sostuvo que la continuidad del Presidente se explica por “el apoyo de la derecha y los grandes grupos de medios que responden a sus intereses”.

Chacondor también vinculó el actual modelo económico con políticas aplicadas en décadas pasadas: “Esto no es ningún ensayo, es lo mismo que vivimos en los 70 y en los 90. Cada vez que un gobierno se pelea con el poder real, empieza otra vez la pelea y el chicoteo”.

Además, interpretó que la historia reciente demuestra que distintas gestiones populares fueron “desestabilizadas mediante golpes económicos”, y sostuvo que la situación actual responde a una “gran avanzada liberal que viene desde hace años”.