A continuación compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
Milei utiliza el futbol para “la estupidez humana”
La presidenta del Club Mitre acusó al Presidente de crear cortinas de humo y denunció una gestión “pésima” marcada por la entrega del patrimonio nacional.Cara a Cara28/11/2025Agustina Tolaba
En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, la presidenta del Club Atlético Mitre, Blanca Chacondor, se refirió al vínculo entre Javier Milei y el fútbol argentino, y denunció que el Presidente “utiliza al deporte para generar cortinas de humo” mientras —según afirmó— el país atraviesa “una situación nunca antes vista”.
“Una cosa es el fútbol y sus vaivenes, y otra totalmente distinta es la utilización del fútbol para la estupidez humana, que es lo que para mí hace Milei”, dijo Chacondor. Añadió que el mandatario recurre constantemente a “bombas de humo para taparle la realidad al pueblo”.
La dirigente deportiva aseguró que el país vive “la peor gestión de los últimos tiempos”, y cuestionó lo que consideró como “entrega del patrimonio nacional y de nuestras riquezas”. En ese marco, sostuvo que la continuidad del Presidente se explica por “el apoyo de la derecha y los grandes grupos de medios que responden a sus intereses”.
Chacondor también vinculó el actual modelo económico con políticas aplicadas en décadas pasadas: “Esto no es ningún ensayo, es lo mismo que vivimos en los 70 y en los 90. Cada vez que un gobierno se pelea con el poder real, empieza otra vez la pelea y el chicoteo”.
Además, interpretó que la historia reciente demuestra que distintas gestiones populares fueron “desestabilizadas mediante golpes económicos”, y sostuvo que la situación actual responde a una “gran avanzada liberal que viene desde hace años”.
Advierten la existencia de una ‘gran familia judicial’ que afecta la transparencia en Salta
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta advirtió que en la Justicia salteña existe una “gran familia judicial” conformada por designaciones cruzadas entre magistrados.
Aguirre Astigueta cuestionó la eficacia de la Justicia salteña y habló de impunidad
El abogado constitucionalista analizó la desconfianza social hacia las investigaciones penales en Salta y mencionó casos emblemáticos como el de las turistas francesas y el de Jimena Salas.
El IMAC le reclama deuda millonaria al IPS y cree que se trata de una “vendetta”
El presidente del IMAC, Fernando Saavedra, negó acusaciones de sobrefacturación, y afirmó que el conflicto fue usado políticamente contra la institución.
IMAC desmintió a Falú y adelantó que presentará una contradenuncia por la causa del IPS
El presidente del IMAC, Fernando Saavedra, negó las acusaciones del médico Edmundo Falú y sostuvo que existen pruebas que demuestran su participación profesional en la clínica.
El IMAC negó haber sobrefacturado al IPS y Saavedra aclaró su vínculo con Juan Carlos Romero
El presidente del directorio del IMAC, Fernando Saavedra, afirmó que desde el propio Gobierno interpretaron la suspensión de prestaciones al IPS como un movimiento político. Negó vínculos partidarios y aclaró su relación con el senador.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.