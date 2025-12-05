El procedimiento es gratuito, no requiere límite de edad y los implantes tienen una duración de cinco años. Se requiere inscripción previa.
Servicios de salud en Salta: cómo funcionarán durante el feriado del lunes
Emergencias hospitalarias y atención prehospitalaria operarán con normalidad; se recomienda acudir a centros de Primer Nivel para casos de baja y mediana complejidad.Salud05/12/2025
Por la proximidad con el feriado del 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción de María, todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.
Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el martes 9.
No obstante a que los hospitales mantendrán los servicios de guardia, se recomienda a la población asistir a los centros del Primer Nivel de Atención ante situaciones que requieran de baja y mediana complejidad.
Emergencia prehospitalaria
El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.
Centro Regional de Hemoterapia
Este organismo permanecerá cerrado durante el feriado del lunes 8, retomando su atención el martes 9. El sábado 6 se podrá donar en el horario de 7 a 12 horas. Por más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020.
En la última semana se registraron 125 casos nuevos de Influenza, 107 casos de bronquiolitis en menores de 2 años, 71 casos de neumonía y 4 nuevos casos de COVID.
Riñones, córneas y válvulas cardíacas fueron extraídos para trasplantes que beneficiarán a pacientes de Salta, Buenos Aires y Tucumán.
Ocho de cada 10 casos de cáncer bucal se detectan tarde
En el marco del Día Latinoamericano y Nacional de Prevención del Cáncer Bucal, el Colegio de Odontólogos ofrece este jueves y viernes controles gratuitos para todos los salteños.
El equipo de Estomatología del hospital Señor del Milagro realiza asesoramiento y pesquisa de lesiones en 20 de Febrero 864, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Bucal.
La Municipalidad anunció que el próximo martes 9 de diciembre se abrirá la preinscripción para la Escuela Municipal de Manejo 2026, a través de la App Muni Salta.
