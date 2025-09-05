Claudio del Plá acusó a Milei de crear “una crisis de deuda insostenible”

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el candidato a senador del Frente de Izquierda advirtió que el Gobierno recurre al endeudamiento usurario y que las familias trabajadoras enfrentan intereses del 250% en tarjetas de crédito, lo que agrava la crisis social.

Claudio del Plá planteó que el debate central en la Argentina es “cómo encontrar una salida desde el punto de vista del interés de la mayoría trabajadora”, ya que, según sostuvo, el ajuste aplicado por Javier Milei cuenta con el aval de “todo el arco político tradicional, incluidos gobernadores como Jalil, Sáenz y Jaldo, y diputados peronistas que se dieron vuelta en sus votos”.

“Necesitamos una salida desde la clase trabajadora. No se trata solo de ir a votar, sino de que crezca la movilización popular en las calles para recuperar salarios y jubilaciones”, señaló el dirigente del Frente de Izquierda.

Del Plá cuestionó duramente la política económica del Gobierno: “Milei se presentaba como el mago de la economía, pero está llevando al país a una nueva gran crisis de deuda. Se está endeudando a un nivel insostenible, con tasas al 75% contra una inflación del 25%. Eso conduce a una cesación de pagos y a la quiebra del país”.

El candidato advirtió además que la suba de tasas “desaparece el crédito para cualquier actividad productiva” y golpea de lleno a los trabajadores: “Un maestro en Salta, que ya no llega a fin de mes, termina endeudándose con la tarjeta de crédito para comprar alimentos y paga tasas del 250%. Así terminan quebradas las familias, igual que el país”.

Finalmente, Del Plá destacó el rol de la protesta social: “Cualquier salida necesita de un pueblo movilizado. Hoy los familiares y prestadores de la discapacidad lo están demostrando, enfrentando al gobierno y resistiendo su veto a la ley. Es la movilización la que va a imponer una salida en favor de la mayoría trabajadora”.