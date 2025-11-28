Advierten la existencia de una ‘gran familia judicial’ que afecta la transparencia en Salta

El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta expresó su preocupación por lo que definió como un “nepotismo estructural” dentro del Poder Judicial de Salta. En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara, sostuvo que existe “una gran familia judicial” conformada por designaciones cruzadas entre magistrados.

Aguirre Astigueta explicó que este mecanismo se da cuando “un juez designa a familiares o personas afines de otro juez, y viceversa”, situación que, según afirmó, se repite desde hace décadas. “Esto no es nuevo, viene de siempre”, aseguró.

El constitucionalista señaló que estas prácticas configuran un problema de igualdad y transparencia. “Los jueces buscan que en lugares de confianza acceda gente afín, amigos o familiares. Eso genera pertenencias a grupos sociales y económicos que trascienden lo estrictamente político”, sostuvo.

Consultado sobre si estas redes de vínculos responden a un interés común, afirmó que, al menos, “existe una lealtad hacia determinados grupos o clases sociales”, lo que termina influyendo en el funcionamiento del sistema judicial.

Aguirre Astigueta también mencionó que estas dinámicas contribuyen a la crisis de legitimidad que atraviesa el Poder Judicial.

“Yo sé que decir estas cosas me puede hacer perder amigos o generar enemistades, pero me parece valioso plantearlo porque la sociedad lo percibe. La Justicia enfrenta una crisis seria de credibilidad”, concluyó.