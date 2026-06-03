Marcha atrás con la restricción nocturna de SAETA: el Gobierno pagará la deuda en cuotas

Luego de la polémica por la reducción del servicio nocturno del transporte público en el área metropolitana, este miércoles representantes de los ocho corredores que prestan servicios para SAETA mantuvieron reuniones en las oficinas de la empresa y acordaron dejar sin efecto la restricción anunciada en las últimas horas.

La solución llegó tras una propuesta presentada por el Ejecutivo provincial para saldar en cuotas la deuda reclamada por las empresas prestatarias. Esa alternativa permitió acercar posiciones y avanzar hacia un entendimiento que evitaría la reducción de frecuencias prevista para los servicios nocturnos.

La medida de restricción había provocado un fuerte rechazo de distintos sectores sindicales, empresariales y sociales, que advirtieron sobre el impacto que tendría en personas que ingresan o finalizan sus jornadas laborales en horarios nocturnos y de madrugada.