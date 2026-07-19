Argentina y España definen el Mundial en una final soñada

Argentina y España disputarán este domingo la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey, desde las 16 de nuestro país.

La definición enfrentará a los campeones de América y Europa, dos selecciones que llegaron al partido decisivo con grandes figuras y estilos ofensivos.

Argentina ganó todos sus encuentros, marcó 19 goles y buscará defender el título conseguido en el Mundial anterior. Será su segunda final consecutiva y tendrá la oportunidad de alcanzar la cuarta estrella.

España, en tanto, se recuperó de un empate en el debut y luego ganó todos sus partidos, con 13 goles a favor y apenas uno en contra.

El duelo también tendrá el atractivo del cruce entre Lionel Messi y Lamine Yamal, además del enfrentamiento táctico entre Lionel Scaloni y Luis de la Fuente.