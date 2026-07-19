Final del Mundial: reforzaron el operativo y habrá más de 400 policías en Salta

La Policía de Salta reforzó el operativo de seguridad previsto para este domingo por la final del Mundial que disputará la Selección Argentina ante España. En la ciudad se desplegarán alrededor de 450 efectivos, principalmente en la Plaza 9 de Julio y el Monumento a Güemes, los dos puntos donde se espera la mayor concentración de personas.

En diálogo con Qué Domingo, por Aries, el responsable de Prensa de la Policía, Flavio Peloc, explicó que inicialmente estaba prevista una cantidad menor de agentes, pero que el dispositivo fue ampliado durante las últimas horas.

“Estaba previsto un poquito menos, pero estamos sumando otros recursos para garantizar que todo sea una fiesta y se desarrolle en paz y sin violencia”, señaló.

Además del personal policial, se instalarán dos puestos de asistencia en las inmediaciones de la Plaza 9 de Julio. Uno funcionará en el pasaje ubicado entre el Banco Macro y la Catedral Basílica, mientras que el segundo estará en la sede de la Policía Turística, en Mitre 23.

El operativo contará también con vías de evacuación peatonal y corredores destinados al paso de ambulancias y vehículos de emergencia. La instalación de vallas y la ampliación de las restricciones se resolverán de acuerdo con la cantidad de hinchas que se concentren en el centro.

Peloc indicó que la cobertura se extenderá hasta aproximadamente las 22. A partir de ese momento comenzará un despeje gradual del casco céntrico.

“No se pretende desalojar por la fuerza pública a nadie. Se irá limitando paulatinamente para que el centro pueda quedar despejado”, aclaró.

La Policía recordó, además, que continúa prohibido consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y pidió a los asistentes celebrar de manera responsable para evitar incidentes.