"Bajaron de un auto, prendieron fuego y escaparon": el vecino que grabó el incendio en Ciudad Valdivia

El video que comenzó a circular en las últimas horas y que mostraría a personas iniciando un incendio en Ciudad Valdivia fue ratificado por el propio vecino que aportó las imágenes. En diálogo con Aries, Iván Serrano aseguró que el registro fue captado por las cámaras de seguridad de su casa, "revisé las cámaras y vi que alguien baja de un auto, prende fuego con algún tipo de alcohol o nafta porque las llamas se encienden al instante y se van", relató.

Serrano explicó que algunas personas pusieron en duda la autenticidad del video debido a la baja calidad de la imagen, pero aclaró que la cámara se encuentra a unos 100 metros del lugar donde comenzó el incendio. "Se hizo un zoom para poder observar la secuencia, por eso no se distingue la patente ni el rostro. Pero el video es real", afirmó. Además, remarcó que nunca habían vivido una situación similar en el barrio y descartó que se tratara de una imprudencia. "No fue jugando, fue totalmente intencional", expresó.

El incendio ocurrió a las 23:32 del viernes, en plena jornada marcada por el fuerte viento Zonda. Según contó el vecino, el fuego pudo ser contenido gracias a la rápida reacción de los residentes, que combatieron las llamas con baldes de agua y el apoyo de una patrulla policial, ya que los bomberos estaban abocados a otros incendios de mayor magnitud. "Nos desesperamos porque todo era pastizal seco y el fuego podía avanzar hacia el barrio en cualquier momento", recordó.

Serrano también reveló que entregó las grabaciones a la Policía y que los efectivos le informaron que una de las principales hipótesis es que los responsables sean los mismos que habrían provocado otros incendios registrados ese mismo día en distintos puntos de la zona sur, como Ruta 26. Mientras la investigación avanza, los vecinos esperan que el material permita identificar a los autores de los incendios.