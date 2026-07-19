Choque en avenida Ex Combatientes de Malvinas: hay reducción de calzada y demoras
Un choque entre una camioneta y un automóvil generó complicaciones en el tránsito en la intersección de avenida Ex Combatientes de Malvinas y calle Diario La Prensa, en la ciudad de Salta.
Como consecuencia del siniestro, se registra una reducción de calzada y demoras en la circulación. Personal de emergencia y tránsito trabaja en el lugar para ordenar el paso de los vehículos y asistir a los involucrados.
Ante esta situación, se recomienda a los conductores disminuir la velocidad al aproximarse al sector, mantener una distancia prudente y respetar las indicaciones de los agentes desplegados en la zona.
Quienes circulen por el sector pueden optar por vías alternativas para evitar las demoras. Las autoridades solicitaron paciencia hasta que finalicen las tareas y se normalice completamente el tránsito.
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