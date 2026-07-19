Después del Zonda, Salta tendrá un fuerte descenso de temperatura durante la semana

Después de un fin de semana marcado por el viento Zonda, las altas temperaturas y los incendios, Salta se prepara para un descenso pronunciado de la temperatura durante los próximos días.

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó en Qué Domingo, por Aries, que este domingo comenzaría a ingresar aire más fresco desde el sector este, lo que llevaría las máximas a valores de entre 18 y 21 grados.

Para el lunes se espera una temperatura máxima cercana a los 21 grados, mientras que el martes podría producirse un nuevo descenso, con registros de entre 16 y 17 grados y una baja probabilidad de precipitaciones.

El miércoles habría una recuperación temporal, con máximas de entre 22 y 23 grados. Sin embargo, luego volvería a ingresar aire frío y las temperaturas podrían mantenerse cerca de los 17 grados hasta el próximo fin de semana.

Escobar señaló que estas variaciones se deben a un “tren de bajas presiones” que avanza desde el océano Pacífico. Estos sistemas primero favorecen la llegada del viento Zonda y luego, al desplazarse sobre el territorio, provocan el ingreso de aire frío.