Transal: "Ahora es el nocturno, pero si siguen sin pagar no voy a tener combustible para nada"

El regreso del servicio nocturno de colectivos en Salta dependerá de que las empresas cuenten con garantías concretas para sostener la prestación.

El gerente de Transal SRL, Dino Fabio Camacho, planteó en Pelo y Barba por Aries que las compañías necesitan un compromiso firmado para retomar los recorridos suspendidos durante la noche.

Previsibilidad para volver a circular

Camacho sostuvo que el problema central es la falta de previsibilidad. Según explicó, las empresas necesitan saber con qué recursos contarán para cargar combustible, organizar frecuencias y garantizar la salida de las unidades.

La suspensión rige desde el lunes 1 de junio en el área metropolitana de Salta. De acuerdo con lo informado por SAETA, ningún coche circula entre las 23.30 y las 5.30.

El reclamo empresario

Desde la mirada de Transal SRL, no alcanza con una solución parcial o momentánea. Camacho indicó que las empresas requieren una garantía formal que permita planificar la prestación y evitar nuevas interrupciones.

La falta del servicio nocturno golpea especialmente a trabajadores que terminan sus jornadas después de las 22, cuando ya no tienen colectivos disponibles para regresar a sus hogares.

Un conflicto que sigue abierto

El planteo empresario incorpora una pieza clave al conflicto. Hasta ahora, el impacto se había concentrado en usuarios, trabajadores y autoridades, pero las prestatarias remarcan que sin recursos asegurados no pueden sostener el servicio nocturno.