Tras los incendios, multarán a propietarios de terrenos sin desmalezar en Salta

La Municipalidad de Salta comenzará a aplicar multas a propietarios de terrenos baldíos que no hayan realizado correctamente el desmalezado y cuya falta de mantenimiento haya favorecido los incendios registrados durante el fin de semana.

El secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral Cook, anticipó en Pelo y Barba por Aries que las inspecciones y actuaciones administrativas comenzarán una vez superada la etapa más crítica de la emergencia.

El funcionario explicó que numerosos focos se originaron o propagaron en lotes cubiertos por pastizales secos. Algunos eran terrenos pequeños, pero representaban un peligro directo para las viviendas vecinas.

Cortar el pasto no es suficiente

Carral Cook advirtió que la obligación de los propietarios no termina con cortar la maleza.

En varios predios, el pasto había sido cortado pero permanecía acumulado dentro del terreno. Ese material seco terminó funcionando como combustible cuando comenzó el fuego.

La limpieza correcta exige retirar, embolsar y disponer los residuos vegetales para que sean recolectados y trasladados al lugar correspondiente.

Las inspecciones llevarán tiempo

El funcionario reconoció que determinar la responsabilidad en cada uno de los incendios demandará tiempo debido a la cantidad de incidentes registrados en distintos sectores de la ciudad.

La Secretaría de Ambiente participará del relevamiento de los terrenos y de la identificación de los propietarios responsables.

Además de la multa, las autoridades deberán establecer en qué casos la falta de mantenimiento puso en riesgo viviendas, instalaciones eléctricas o la integridad de los vecinos y de los equipos de emergencia.