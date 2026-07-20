Salta enfrentó más de 100 incendios y recibió 5.000 llamados durante el fin de semana por el Zonda

El intenso viento Zonda que afectó a la ciudad de Salta durante el viernes y el sábado dejó un saldo de más de 100 focos de incendio, más de 5.000 llamados de emergencia y múltiples intervenciones por caída de árboles, ramas y postes, según informó el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral Cook.

El funcionario explicó en Pelo y Barba, por Aries, que el operativo involucró a personal municipal, Bomberos de la Policía, bomberos voluntarios, SAMEC y ambulancias privadas, que trabajaron de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad para contener incendios y asistir a los vecinos.

Entre las zonas más afectadas mencionó San Luis, barrio 14 de Mayo, Circunvalación Oeste, el límite con Cerrillos y sectores cercanos a la Ruta 26, además de numerosos terrenos baldíos donde el fuego se propagó con rapidez favorecido por las altas temperaturas, la humedad cercana a cero y ráfagas que alcanzaron los 70 kilómetros por hora.

El 90% de los incendios fueron provocados

Carral Cook sostuvo que, de acuerdo con la experiencia del área, nueve de cada diez incendios tienen origen en acciones humanas, ya sea por descuidos al manipular fuego o por conductas intencionales. También señaló que muchos focos comenzaron en terrenos sin mantenimiento, donde la vegetación seca facilitó la propagación de las llamas.