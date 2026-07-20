Salta enfrentó más de 100 incendios y recibió 5.000 llamados durante el fin de semana por el Zonda
El intenso viento Zonda que afectó a la ciudad de Salta durante el viernes y el sábado dejó un saldo de más de 100 focos de incendio, más de 5.000 llamados de emergencia y múltiples intervenciones por caída de árboles, ramas y postes, según informó el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral Cook.
El funcionario explicó en Pelo y Barba, por Aries, que el operativo involucró a personal municipal, Bomberos de la Policía, bomberos voluntarios, SAMEC y ambulancias privadas, que trabajaron de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad para contener incendios y asistir a los vecinos.
Entre las zonas más afectadas mencionó San Luis, barrio 14 de Mayo, Circunvalación Oeste, el límite con Cerrillos y sectores cercanos a la Ruta 26, además de numerosos terrenos baldíos donde el fuego se propagó con rapidez favorecido por las altas temperaturas, la humedad cercana a cero y ráfagas que alcanzaron los 70 kilómetros por hora.
El 90% de los incendios fueron provocados
Carral Cook sostuvo que, de acuerdo con la experiencia del área, nueve de cada diez incendios tienen origen en acciones humanas, ya sea por descuidos al manipular fuego o por conductas intencionales. También señaló que muchos focos comenzaron en terrenos sin mantenimiento, donde la vegetación seca facilitó la propagación de las llamas.
Con fondos propios, la Provincia repara la Ruta Nacional 9/34 entre Rosario de la Frontera y Metán
Advierten que la eliminación de Volver al Trabajo dejó sin ingresos a miles de familiasSalta22/07/2026
"Es momento de que los jóvenes seamos la herramienta que nuestras comunidades necesitan"Salta22/07/2026
Campaña antiargentina en redes: ¿quién está detrás?
Milei dio marcha atrás con el feriado: no habrá recibimiento oficial para la Selección
Paritarias: ADP negocia una recomposición salarial y cambios en adicionales
El gremio docente llegará a la reunión con el Gobierno provincial para reclamar una recomposición salarial y la actualización de adicionales que consideran desfasados.