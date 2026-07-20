Rutas en Salta: piden precaución por baches y polvo en suspensión

Manejar por el interior salteño exige máxima atención este inicio de semana. Advierten por polvo en suspensión, pozos y demoras por trabajos sobre la calzada.
 
Salta20/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió el estado actualizado de las rutas nacionales y provinciales para este lunes 20 de julio. Si bien las arterias permanecen transitables, las autoridades emitieron un llamado de alerta general a los conductores debido a la presencia de polvo en suspensión que reduce la visibilidad, sumado al histórico deterioro de varios tramos por baches, pozos y falta de mantenimiento.

Las complicaciones más marcadas se registran en los corredores del norte, el sur provincial y los accesos a los Valles Calchaquíes.

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El mapa de las rutas nacionales más complicadas

  • Ruta Nacional 34: Presenta serias deficiencias en múltiples tramos. En el norte (Pichanal - Embarcación y Embarcación - Mosconi), se advierte por baches de grandes dimensiones, banquinas irregulares y presencia de animales sueltos. Entre Tartagal y Salvador Mazza, la falta de mantenimiento obliga a circular con extrema precaución, recomendándose transitar únicamente de día. En el sur (Rosario de la Frontera - Metán), hay trabajos de bacheo de Vialidad Nacional y riesgo de neblina.

  • Ruta Nacional 50 (Orán): Se mantiene el tránsito a media calzada guiado por personal vial en el kilómetro 42 (altura Río Pescado) por trabajos de mantenimiento.

  • Ruta Nacional 40 (Valles Calchaquíes): Hay presencia de maquinaria pesada trabajando en tareas de desmalezado y perfilado. Se registran severos pozos en el tramo Cachi - Payogasta y presencia intensa de calamina entre Cachi, La Poma y Seclantás.

  • Ruta Nacional 51 (Campo Quijano - Puna): Se solicita circular con precaución por vientos moderados, calzada irregular por sectores y falta de mantenimiento entre Santa Rosa de Tastil y Las Cuevas.

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Situación en las rutas provinciales

En la red provincial, la Ruta Provincial 33 (Chicoana - Cachi) demanda máxima prudencia por la presencia de neblina matutina y vespertina en la Quebrada de Escoipe, escarcha en las primeras horas y sectores con severa calamina entre los kilómetros 44 y 57. Se recomienda realizar el trayecto únicamente entre las 9:00 y las 16:00.

En tanto, arterias como la Ruta Provincial 56 (Seclantás - Luracatao) y la Ruta Provincial 47 (Cañón del Río Juramento) presentan pozos, bancos de arena y vados complicados, por lo que las autoridades aconsejan transitarlas prioritariamente con vehículos 4x4 o de gran porte

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