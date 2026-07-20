Complicaciones en la frontera con Chile: vientos de 102 km/h y camiones varados en Jama

Defensa Civil difundió el reporte oficial de este lunes 20 de julio. Hay restricciones para el transporte pesado hacia Chile, demoras por controles de Gendarmería y fuerte alerta por frío extremo en la cordillera. 
Salta20/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta emitió el informe actualizado sobre el estado de operabilidad y condiciones meteorológicas en los pasos fronterizos que conectan la provincia y la vecina Jujuy con Chile, Bolivia y Paraguay.

Entre las principales novedades del reporte de este lunes 20 de julio destaca la restricción en el Paso de Jama. Si bien el corredor que une Argentina con Atacama permanece habilitado para vehículos livianos, las autoridades dispusieron el cierre temporal para el tránsito de carga pesada. La zona registra marcas térmicas de hasta -2 °C y ráfagas de viento de 48 km/h.

En tanto, en los cruces hacia Bolivia se registran demoras operativas. Tanto en el Puente Internacional de Aguas Blancas – Bermejo como en Puerto Chalanas se solicita circular con paciencia debido al incremento de la presencia de organismos de seguridad y los intensos controles desplegados por Gendarmería Nacional.

Situación en los pasos a Chile, Bolivia y Paraguay

  • Paso Sico (San Antonio de los Cobres - San Pedro de Atacama): Habilitado de 9:00 a 19:00 para todo tipo de vehículos. Se exige máxima precaución por formación de hielo sobre la calzada, en medio de un clima de frío extremo con una mínima de -3 °C y máxima de apenas 1 °C.

  • Paso Socompa: Permanece cerrado para tránsito vehicular particular y solo opera como paso ferroviario. Registra un 70% de probabilidad de nieve, frío extremo y vientos violentos que alcanzan los 102 km/h.

  • Paso Salvador Mazza – Yacuiba: Habilitado las 24 horas de manera normal.

  • Paso El Condado (Los Toldos – La Mamora): Habilitado las 24 horas.

  • Paso Misión La Paz – Pozo Hondo (Paraguay): Habilitado de 7:00 a 20:00.

  • Puerto Chalanas: Habilitado de 7:00 a 19:00.

Por su parte, se confirmó que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de la Ciudad de Salta se encuentra operando con absoluta normalidad.

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