Complicaciones en la frontera con Chile: vientos de 102 km/h y camiones varados en Jama

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta emitió el informe actualizado sobre el estado de operabilidad y condiciones meteorológicas en los pasos fronterizos que conectan la provincia y la vecina Jujuy con Chile, Bolivia y Paraguay .

Entre las principales novedades del reporte de este lunes 20 de julio destaca la restricción en el Paso de Jama . Si bien el corredor que une Argentina con Atacama permanece habilitado para vehículos livianos, las autoridades dispusieron el cierre temporal para el tránsito de carga pesada . La zona registra marcas térmicas de hasta -2 °C y ráfagas de viento de 48 km/h .

En tanto, en los cruces hacia Bolivia se registran demoras operativas . Tanto en el Puente Internacional de Aguas Blancas – Bermejo como en Puerto Chalanas se solicita circular con paciencia debido al incremento de la presencia de organismos de seguridad y los intensos controles desplegados por Gendarmería Nacional .

Situación en los pasos a Chile, Bolivia y Paraguay

Paso Sico (San Antonio de los Cobres - San Pedro de Atacama): Habilitado de 9:00 a 19:00 para todo tipo de vehículos . Se exige máxima precaución por formación de hielo sobre la calzada, en medio de un clima de frío extremo con una mínima de -3 °C y máxima de apenas 1 °C .

Paso Socompa: Permanece cerrado para tránsito vehicular particular y solo opera como paso ferroviario . Registra un 70% de probabilidad de nieve, frío extremo y vientos violentos que alcanzan los 102 km/h .

Paso Salvador Mazza – Yacuiba: Habilitado las 24 horas de manera normal .

Paso El Condado (Los Toldos – La Mamora): Habilitado las 24 horas .

Paso Misión La Paz – Pozo Hondo (Paraguay): Habilitado de 7:00 a 20:00 .

Puerto Chalanas: Habilitado de 7:00 a 19:00 .

Por su parte, se confirmó que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de la Ciudad de Salta se encuentra operando con absoluta normalidad .