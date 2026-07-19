Sorteo mundialista en Qué Domingo: Leila y Claudia ya tienen su camiseta

La pasión por la Selección también se vivió en Qué Domingo, de Aries, donde este domingo se realizó el sorteo de dos camisetas de la Selección Argentina.

Las ganadoras fueron Leila Valor y Claudia Mariana Croccetti (retiró su esposo), quienes recibieron su premio y posaron con las camisetas en los estudios de Grupo Aries, compartiendo la alegría por el regalo en la previa de la gran final del Mundial.

¡Felicitaciones a ambas y gracias a todos los oyentes que participaron del sorteo!