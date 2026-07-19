Sorteo mundialista en Qué Domingo: Leila y Claudia ya tienen su camiseta

La pasión por la Selección también se vivió en Qué Domingo, de Aries, donde este domingo se realizó el sorteo de dos camisetas de la Selección Argentina.
Las ganadoras fueron Leila Valor y Claudia Mariana Croccetti(retiró su esposo), quienes recibieron su premio y posaron con las camisetas en los estudios de Grupo Aries, compartiendo la alegría por el regalo en la previa de la gran final del Mundial.
Organizaciones sociales se movilizaron en el marco de una jornada nacional de protesta para exigir la restitución del programa eliminado por el Gonierno nacional. "Dejaron sin ingreso a 980.000 familias en todo el país", denunciaron.
El Gobierno nacional decidió dejar sin efecto el anuncio de un feriado para recibir al plantel argentino. La ausencia de Lionel Messi y de gran parte de los jugadores, sumada a las diferencias con la AFA, modificó los planes previstos.
El Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Salta ordenó el bloqueo de cuentas y un embargo por millones de dólares contra la minera surcoreana al considerar acreditado un esquema sistemático en perjuicio de proveedores.