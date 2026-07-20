Pirotecnia en el Martearena y una quema en Ciudad Valdivia movilizaron nueve dotaciones de bomberos

La utilización de fuegos artificiales en inmediaciones del estadio Martearena y una quema presuntamente intencional en Ciudad Valdivia provocaron nuevos incendios durante el fin de semana, cuando Salta ya atravesaba una emergencia por la cantidad de focos activos y las fuertes ráfagas de viento.

Los dos episodios obligaron a movilizar más dotaciones de bomberos, camiones cisterna y personal de emergencia, que llevaba varias horas trabajando en distintos sectores de la ciudad.

El secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral Cook, explicó en Pelo y Barba por Aries que la pirotecnia utilizada durante la noche del viernes inició un incendio de aproximadamente siete hectáreas de pastizales cerca del estadio Martearena.

Cuatro dotaciones por la pirotecnia

El fuego comenzó alrededor de las 22, cuando los equipos terminaban las tareas de enfriamiento en otros puntos afectados.

La emergencia obligó a desplegar cuatro dotaciones de bomberos para contener las llamas e impedir que avanzaran hacia otros sectores.

Carral Cook aclaró que todavía no se determinó quién lanzó los fuegos artificiales ni si pertenecían a la organización del evento o a personas que se encontraban entre el público.

La investigación quedó a cargo de la Policía.

El funcionario calificó el episodio como una “irresponsabilidad total”, ya que toda la ciudad conocía las condiciones extremas de ese día: temperaturas superiores a los 30 grados, humedad prácticamente nula y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

Una persona inició otro fuego en Ciudad Valdivia

Una situación similar se registró en Ciudad Valdivia, donde una filmación mostró a una persona iniciando fuego en un descampado.

Para controlar ese incendio fue necesario desplegar cinco dotaciones de bomberos y más de cinco camiones cisterna, que debieron realizar viajes continuos para abastecer de agua al operativo.

Carral Cook advirtió que encender pastizales para evitar el desmalezado o por una supuesta broma demanda una enorme cantidad de recursos humanos y materiales.

Además, esas conductas exponen a los bomberos, al personal municipal y a los vecinos que viven cerca de los terrenos afectados.

Las autoridades pidieron evitar cualquier utilización de fuego al aire libre y anticiparon que podrían repetirse jornadas de riesgo durante las próximas semanas, especialmente ante nuevos episodios de viento Zonda.