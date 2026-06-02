SAETA advirtió que el recorte nocturno podría agravarse si no aparecen fondos

La situación financiera de SAETA sigue en estado crítico. El gerente general de la empresa, Claudio Juri, reconoció que la deuda con las concesionarias continúa entre los $6.000 y $6.500 millones, pese a que ingresaron algunos fondos en los últimos días.

En Pelo y Barba, por Aries, Juri explicó que no se logró completar el pago necesario para normalizar las obligaciones del sistema, incluido el combustible que se abona semanalmente para garantizar la operación.

“La plata es la misma”

El funcionario sostuvo que el Gobierno provincial trabaja para encontrar una salida, pero admitió que el margen es limitado.

“La plata que está es la misma; hay que ver de dónde se puede dejar de poner para poner en otro lado”, planteó.

Según explicó, el sistema se sostiene con dos fuentes de ingreso: la venta de boletos y el aporte provincial. Pero la recaudación no alcanza para cubrir los costos operativos y el boleto, dijo, no puede seguir aumentando por la situación económica de los usuarios.

El boleto real y el aporte provincial

Juri aclaró que, sin subsidio provincial, el boleto debería costar alrededor de $4.000. Sin embargo, remarcó que ese no será el valor que pagarán los usuarios, sino el costo que tendría el pasaje si la Provincia no cubriera la diferencia.

El problema, señaló, es que los ingresos actuales están por debajo de los gastos que demanda mantener el sistema funcionando.

Riesgo de más reducción del servicio

El gerente explicó que SAETA no presta el servicio de manera directa, sino a través de empresas concesionarias. Según dijo, las firmas notificaron que no cuentan con recursos suficientes para sostener todas las frecuencias.

“Si no tenemos los recursos, no podemos prestar el servicio”, transmitió Juri sobre el planteo de las empresas.

Por eso, advirtió que la reducción nocturna podría no ser el único impacto si la situación financiera no se resuelve. Las concesionarias, dijo, ya anticiparon que el servicio “se puede complicar más” si no aparecen fondos para cubrir los costos.