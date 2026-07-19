Javier Milei y Victoria Villarruel respaldaron a la Selección tras la final: "Argentina siempre en lo alto"
Tras la conclusión de la final de la Copa del Mundo 2026, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezaron las reacciones del arco político en redes sociales para respaldar al plantel de la Selección argentina, luego de obtener el subcampeonato frente a España en Nueva York.
El mandatario Javier Milei manifestó en su cuenta de X: "Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto".
En la misma línea, Victoria Villarruel valoró el desempeño del equipo al señalar que "representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento", mientras que el expresidente Mauricio Macri y la senadora Patricia Bullrich también expresaron su apoyo al conjunto nacional tras el cierre del torneo.
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