Javier Milei y Victoria Villarruel respaldaron a la Selección tras la final: "Argentina siempre en lo alto"

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezaron los mensajes del arco político tras la caída de la Argentina ante España en el Mundial 2026. Mauricio Macri y Patricia Bullrich también sumaron su apoyo.
 
Política19/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

messitym-740x416

Tras la conclusión de la final de la Copa del Mundo 2026, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezaron las reacciones del arco político en redes sociales para respaldar al plantel de la Selección argentina, luego de obtener el subcampeonato frente a España en Nueva York.

El mandatario Javier Milei manifestó en su cuenta de X: "Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto".

images?q=tbn:ANd9GcSgynU1iGw9U7p4OCYYRu7fzce0PWMG0rnGXxLUipt74Ry8iQLFsHIqg8kR&s=10España venció a Argentina en un alargue dramático y se coronó campeona del mundo

En la misma línea, Victoria Villarruel valoró el desempeño del equipo al señalar que "representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento", mientras que el expresidente Mauricio Macri y la senadora Patricia Bullrich también expresaron su apoyo al conjunto nacional tras el cierre del torneo.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail