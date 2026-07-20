"Nos hicieron soñar": Sáenz destacó el ejemplo de la Selección argentina tras el Mundial

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dedicó un mensaje de reconocimiento a la Selección argentina tras su participación en el Mundial 2026 y aseguró que el equipo dejó una huella que va mucho más allá del resultado obtenido en la final. El mandatario afirmó que el plantel logró unir a los argentinos y brindar una alegría en medio de un contexto marcado por las dificultades económicas y sociales.

"Estamos tristes, pero orgullosos", expresó Sáenz, al señalar que la Selección "nos hizo soñar" y permitió que, por un momento, los argentinos dejaran de lado las preocupaciones cotidianas. En ese sentido, sostuvo que el grupo demostró que con esfuerzo, compromiso y unidad es posible perseguir grandes objetivos.

El gobernador puso especial énfasis en la figura de Lionel Messi, a quien definió como un capitán que trascenderá generaciones y permanecerá "en la memoria y el corazón de cada uno de los argentinos". También destacó la humildad del plantel y consideró que los jugadores fueron un ejemplo tanto para niños como para adultos.

Para Sáenz, el mayor legado de esta Selección no fue únicamente lo conseguido dentro de la cancha, sino los valores que transmitió durante todo el torneo. "Fue un ejemplo de vida", afirmó, al remarcar la importancia del trabajo en equipo, la solidaridad y el compromiso como enseñanzas que trascienden el deporte.