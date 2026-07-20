Festejo de la Selección: Javier Milei anunció un feriado nacional, pero ¿cuándo sería?

El presidente Javier Milei anunció este domingo por la noche que el Gobierno nacional decretará feriado nacional para acompañar los festejos de la Selección argentina tras el cierre de su participación en la Copa del Mundo 2026. A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, el mandatario precisó que la fecha exacta de la medida dependerá exclusivamente de la decisión que adopten los futbolistas y el cuerpo técnico.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó el Presidente. De esta manera, el Ejecutivo nacional aguarda la definición de la logística de regreso del plantel desde Estados Unidos para oficializar la jornada festiva.