Galíndez culpó a la quita de subsidios nacionales por la crisis de SAETA

El diputado Gastón Galíndez apuntó contra la política nacional de recorte de subsidios y sostuvo que esa decisión golpea directamente al sistema de transporte público en Salta.

Por Aries, afirmó que la crisis de SAETA no puede analizarse sin tener en cuenta el aumento del combustible, los costos laborales y la pérdida de fondos nacionales.

“Se sostiene hasta donde se puede”

Galíndez sostuvo que la Provincia viene intentando garantizar el servicio, pero advirtió que el margen financiero es cada vez más limitado.

Según planteó, el sistema quedó sobrecargado por la falta de recursos nacionales y por el incremento de costos que afectan a la operación diaria del transporte.

Impacto en estudiantes y trabajadores

El diputado reconoció que la suspensión del servicio nocturno afecta a la sociedad en general, especialmente a quienes estudian, trabajan o dependen del colectivo fuera del horario comercial.

También señaló que el problema alcanza al sistema educativo secundario, terciario y universitario, además de otros servicios públicos que dependen de la movilidad urbana.

Galíndez aseguró que el Gobierno provincial busca resolver la coyuntura para sostener el horario nocturno durante este mes, aunque admitió que la situación forma parte de un escenario económico más complejo.