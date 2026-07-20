Monotributo gratis y habilitaciones: llega el segundo Circuito del Comerciante

La Municipalidad de Salta realizará este martes 21 de julio la segunda edición del Circuito del Comerciante en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, donde los vecinos podrán iniciar la habilitación de sus negocios y realizar diversos trámites vinculados a la actividad comercial.

Como novedad, quienes aún no sean monotributistas podrán darse de alta de forma gratuita este lunes, desde las 15, en la sede del Copaipa, presentando únicamente el DNI.