El Ente Regulador amplía su horario para tramitar el Bono Eléctrico de hasta $150 mil

Con el objetivo de facilitar el acceso al Bono Eléctrico Provincial para Jubilados y Pensionados, el Ente Regulador de los Servicios Públicos extendió, de manera excepcional, el horario de atención en su sede central durante toda esta semana.

Hasta el viernes 24 de julio, las oficinas ubicadas en Bartolomé Mitre 1231 atenderán al público en horario corrido, de 8 a 19 horas, para recibir consultas y gestionar la postulación al beneficio impulsado por el Gobierno de Salta.

El bono está destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y contempla una asistencia de hasta $150.000, que será acreditada en tres cuotas de $50.000 durante los meses de julio, agosto y septiembre. El monto se aplicará exclusivamente como crédito sobre la factura del servicio de energía eléctrica.

Aunque la convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de diciembre de 2026, desde el organismo decidieron ampliar el horario de atención para agilizar los trámites presenciales y evitar demoras, especialmente ante la alta demanda registrada en los últimos días.

¿Quiénes pueden acceder?

Podrán solicitar el beneficio quienes:

Perciban ingresos que no superen el haber jubilatorio mínimo más el bono extraordinario vigente.

Sean titulares de un único suministro eléctrico de uso residencial.

Presenten el último recibo de haberes previsionales.

DNI.

La última factura de energía eléctrica a su nombre.

Dónde realizar el trámite

La inscripción puede efectuarse de forma presencial en la sede central del Ente Regulador, en sus delegaciones del interior, municipios, Concejos Deliberantes y organizaciones con convenio.

También existe la posibilidad de iniciar la postulación de manera virtual a través de la plataforma habilitada por el organismo.

Desde el Ente recordaron que el beneficio tiene carácter retroactivo para quienes cumplan con los requisitos establecidos y recomendaron a los interesados acercarse para recibir asesoramiento sobre cada situación particular.