Villamayor calificó de “abrupto” el recorte nocturno y pidió explicaciones a SAETA

La suspensión del servicio nocturno de SAETA generó sorpresa y malestar dentro de la Legislatura provincial. La diputada Socorro Villamayor afirmó que la medida fue tomada de manera abrupta y reclamó una explicación clara a las autoridades de la empresa.

La legisladora reconoció por Aries que varios diputados no conocían que el sistema pudiera llegar a una situación de restricción como la actual.

Impacto en trabajadores y familias

Villamayor advirtió que el corte desde las 23.30 deja a muchos usuarios sin una opción accesible para regresar a sus hogares o continuar con sus actividades.

La diputada mencionó casos de personas que trabajan de noche, realizan actividades personales o deben cuidar familiares, y ahora se ven obligadas a buscar alternativas más costosas.

Piden saber por qué se tomó la decisión

Para Villamayor, el punto central no es sólo cómo reemplazar el servicio, sino entender por qué se tomó una decisión de semejante impacto.

La legisladora pidió escuchar a SAETA y a la AMT para conocer la ecuación económica que llevó al recorte y evaluar si existen caminos para revertir la medida.

“El transporte público es un elemento indispensable”, remarcó, al señalar que el corte nocturno repercute en la vida social, comercial y educativa de la ciudad.