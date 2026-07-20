Registro Civil en los barrios: cronograma para renovar el DNI en San Benito, El Jardín y La Cerámica

La Subsecretaría del Registro Civil de la Provincia iniciará este lunes 20 de julio un despliegue simultáneo de documentación en la Ciudad de Salta, General Güemes y Tartagal. Los operativos, que se extenderán hasta el viernes 24, buscan descentralizar la atención, aunque la titular del organismo, Fernanda Ubiergo, advirtió que las entregas de los ejemplares registran retrasos importantes por demoras ajenas a la provincia.

Quienes gestionen el DNI bajo la modalidad regular deberán esperar un plazo estimado de 90 días para recibirlo en sus domicilios, situación que ya generó numerosos reclamos de los usuarios. En el caso del pasaporte, la demora actual ronda los 15 días hábiles.

Otro dato clave para los vecinos es que las combis y valijas digitales no recibirán dinero en efectivo: todas las tasas se deben abonar exclusivamente con tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales. Las personas en situación de vulnerabilidad extrema podrán acceder a la exención del pago, sujeto a una validación cruzada automática que realiza el RENAPER con la ANSES al iniciar el trámite en la máquina.

Cronograma en la Ciudad de Salta (70 turnos diarios)

En la Capital provincial, la atención comenzará a las 9:00 por orden de llegada, con un cupo diario estricto debido a la capacidad operativa de los equipos:

Lunes 20: Calle Emilia Wierna 1396, Barrio El Jardín.

Martes 21: Barrio La Cerámica.

Jueves 23 y viernes 24: Centro Integrador Comunitario (CIC) de Barrio San Benito (Avenida Discépolo y Mors).

Recorrido en General Güemes y Tartagal (120 turnos diarios)

En General Güemes, el móvil se instalará en espacios públicos: lunes 20 y martes 21 en la plaza Gertrudis de Medeiros (Barrio 200 Viviendas); el miércoles 22 en la plaza central General Martín Miguel de Güemes; y el jueves 23 y viernes 24 en la plaza Juan Domingo Perón (Barrio El Cruce).

En Tartagal, la logística incluirá camionetas 4x4 para trasladar las valijas digitales a zonas rurales y comunidades alejadas. El lunes 20 atenderán en la Escuela N° 4579 Gerónimo Rezzoagli de la comunidad Tonono; el martes 21 en el CIC Rural de Kilómetro 6; el miércoles 22 en el rancho El Moro (familia Barbosa) en Tranquitas; el jueves 23 en el Centro Vecinal de Tomás Ryan; y el viernes 24 en el Centro Vecinal de Villa Güemes.

Nuevos costos de los trámites

Los valores fijados a nivel nacional para la documentación son: