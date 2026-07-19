Cortes de tránsito en el centro de Salta: qué avenidas están cerradas por los festejos
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta puso en marcha un operativo especial de ordenamiento vehicular que afecta el centro capitalino desde las 18:00 de este domingo.
La medida busca resguardar a los peatones que se concentran en el macrocentro para seguir las alternativas y eventuales festejos de la final de la Copa del Mundo.
Las restricciones incluyen cortes totales y filtros en puntos neurálgicos como las avenidas San Martín y Belgrano, los ejes Pellegrini - 20 de Febrero y Deán Funes - Córdoba, además del tramo de calle Pueyrredón comprendido entre General Güemes y Belgrano.
Las autoridades municipales recomendaron circular con extrema precaución por las arterias periféricas y priorizar el uso del transporte público de SAETA para aproximarse al casco histórico.
Con fondos propios, la Provincia repara la Ruta Nacional 9/34 entre Rosario de la Frontera y Metán
Advierten que la eliminación de Volver al Trabajo dejó sin ingresos a miles de familiasSalta22/07/2026
"Es momento de que los jóvenes seamos la herramienta que nuestras comunidades necesitan"Salta22/07/2026
Campaña antiargentina en redes: ¿quién está detrás?
Milei dio marcha atrás con el feriado: no habrá recibimiento oficial para la Selección
Paritarias: ADP negocia una recomposición salarial y cambios en adicionales
El gremio docente llegará a la reunión con el Gobierno provincial para reclamar una recomposición salarial y la actualización de adicionales que consideran desfasados.