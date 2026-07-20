“No llegamos a fin de mes”: vecinos celebraron la recarga gratuita de garrafas de 10 kilos

La crisis económica se refleja en una necesidad básica: poder cocinar. Vecinos que se acercaron al Centro Cívico Municipal para inscribirse en el programa de garrafa municipal relataron las dificultades que enfrentan para pagar un envase de 10 kilos.

En diálogo con N&N por Aries, Horacio Juárez, vecino de barrio El Rosal, contó que en su zona una garrafa cuesta $32.000.

“En mi barrio nos cobran eso. Uso una garrafa y, a veces, dos, dependiendo de cuánto se cocine”, explicó.

El hombre tiene 60 años, es diabético y aseguró que no consigue empleo debido a su edad y su estado de salud.

“Ya no consigo trabajo. Las empresas hacen la revisión médica y no te aceptan”, lamentó.

Juárez consideró que el beneficio municipal representa una ayuda importante para quienes no tienen ingresos estables y dependen exclusivamente de la garrafa para cocinar.

Tres garrafas y casi $90.000 por mes

Una vecina de barrio 6 de Septiembre contó que la última garrafa que compró le costó $24.000. En su familia necesitan tres envases mensuales, por lo que el gasto puede superar los $70.000.

“Yo uso dos garrafas en mi casa y mi hijo usa una. Son tres garrafas por mes y no nos alcanza”, relató.

La mujer explicó que trabaja de manera independiente y que también debe afrontar fuertes aumentos en las boletas de luz y agua.

“La luz y el agua vienen por las nubes y no llegamos a fin de mes”, expresó.

Aunque vive sola, señaló que sus nietas pasan gran parte del tiempo en su vivienda, por lo que debe garantizar alimentos y gas para todo el grupo familiar.

Críticas a la asistencia nacional

La vecina también cuestionó el funcionamiento del anterior programa nacional de asistencia para la compra de garrafas.

Según contó, en una oportunidad recibió apenas $1.500, un monto que consideró insignificante frente al valor real del producto.

“Era una burla. Me daban ganas de reírme porque no alcanzaba para nada”, afirmó.

Precios distintos según el barrio

Los relatos recogidos por Aries también evidenciaron fuertes diferencias en el precio de una misma garrafa.

Mientras un vecino de El Rosal paga $32.000, una mujer de 6 de Septiembre indicó que consiguió el envase a $24.000.

La falta de un valor uniforme provoca que los hogares más alejados o con menor acceso a distribuidores terminen pagando importes superiores.

Para las familias que consumen dos o tres garrafas al mes, el gasto puede acercarse a los $90.000, una cifra considerablemente mayor a la factura mensual de muchos hogares conectados al gas natural.

“Es como un impuesto para quienes no tienen gas domiciliario”, analizaron.