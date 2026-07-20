Garrafa gratuita: más de 60 inscriptos y consultas desde otros municipios en el primer día

El subsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Linares, informó que más de 60 personas presentaron la documentación para acceder al beneficio. La inscripción continuará hasta el viernes 24 y la entrega se realizará el 31 de julio.

La inscripción para acceder a la garrafa municipal comenzó este lunes en el Centro Cívico Municipal con una importante concurrencia de vecinos. Durante las primeras horas, más de 60 personas presentaron la documentación y alrededor de 100 se acercaron para consultar los requisitos.

En diálogo con N&N por Aries, Linares explicó que el programa busca asistir a familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

“Hay mucha gente que, en este contexto de crisis, tiene que optar. Incluso algunas familias volvieron a cocinar con leña”, advirtió.

El funcionario indicó que cada solicitud será evaluada de manera individual para garantizar que el beneficio llegue a quienes atraviesan mayores dificultades económicas.

“Queremos que esta medida, que tiene costo cero para el vecino, sea realmente un alivio para las familias que lo necesitan”, sostuvo.

Más de 60 inscriptos durante la mañana

Linares detalló que, durante la primera jornada, un poco más de 60 personas dejaron la documentación requerida, mientras que más de 100 vecinos se acercaron para consultar sobre su situación particular.

La atención se realiza en los boxes 23 y 24 del área de Desarrollo Social, ubicada al final del hall principal del Centro Cívico Municipal.

El trámite está destinado exclusivamente a residentes de la ciudad de Salta. Sin embargo, Linares señaló que también recibieron numerosas consultas de Campo Quijano, Cerrillos y Vaqueros.

“Es una medida del intendente Emiliano Durand y por eso está destinada a los barrios de Salta capital”, aclaró.

Familias que deben elegir qué comprar

El subsecretario sostuvo que la cantidad de consultas demuestra la necesidad existente entre los hogares salteños.

Según explicó, una garrafa de 10 kilos puede costar entre $22.000 y $26.000, aunque el valor varía considerablemente según el barrio.

“Hay familias que tienen que optar entre comprar la garrafa o comprar otra cosa”, señaló.

Linares pidió comprensión a la sociedad y remarcó que el beneficio apunta especialmente a quienes no cuentan con herramientas económicas para afrontar ese gasto.

Inscripción y fecha de entrega

La documentación podrá presentarse hasta el viernes 24 de julio. Luego, el municipio se tomará una semana para analizar cada solicitud y comunicar quiénes resultaron seleccionados.

Los beneficiarios deberán presentarse el viernes 31 de julio, a las 10, en el playón del Centro Cívico Municipal.

Cada persona tendrá que concurrir con su envase vacío, que será reemplazado por una garrafa recargada.

“Vamos a analizar caso por caso y después avisaremos quiénes son los beneficiarios”, concluyó Linares.