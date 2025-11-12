La segunda dosis contra el sarampión no llega al 50% y no evitaría un rebrote en Argentina

El médico infectólogo y pediatra Antonio Salgado expresó su preocupación por la baja cobertura de vacunación contra el sarampión en Argentina. En declaraciones a Aries, señaló que los niveles actuales son insuficientes para sostener la eliminación de la enfermedad y advirtió que la desconfianza generada durante la pandemia aún persiste.

“El dato es alarmante: la primera dosis alcanza una cobertura cercana al 90%, pero la segunda no supera el 50%. Eso demuestra que estamos muy incrédulos y poco convencidos de la eficacia de las vacunas”, afirmó el especialista.

Salgado recordó que la vacuna contra el sarampión está incluida en la triple viral, es gratuita y obligatoria, y que se aplica en los centros de salud públicos de todo el país. “No genera mayores efectos adversos, apenas fiebre o un leve sarpullido en algunos casos, pero su beneficio es enorme”, subrayó.

El médico explicó que durante la pandemia se interrumpió la circulación del virus y también muchas rutinas de vacunación infantil. “Después de ese tiempo, los calendarios pediátricos se redujeron notablemente. Hay que volver a confiar. La única manera de evitar un rebrote de una enfermedad que parecía desterrada es vacunarse”, sostuvo.

Finalmente, el infectólogo llamó a reforzar la comunicación pública con voces médicas confiables: “Necesitamos interlocutores creíbles para que la gente vuelva a creer en la vacunación. Es la única forma de mitigar el impacto de enfermedades que ya habíamos superado”.