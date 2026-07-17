Más de 16 mil casos de síndrome gripal en Salta

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 26, comprendida entre el 28 de junio y el 4 de julio.

En la última SE, en Salta se notificaron 584 casos de síndrome gripal, totalizando 16.724 positivos en lo que va del año. Los virus que circulan son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

El rango etario más afectado en este periodo es el comprendido entre los 5 y 9 años, con 2705 casos, lo que representa el 16,2% del total. Seguido por los adolescentes de 10 a 14 años, con 2142 casos y por los jóvenes de 25 a 34 años, con 1985 casos.

Además, hasta la SE 26, se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

• Bronquiolitis en menores de 2 años: 175 casos – Acumulado: 3819

• Neumonía: 138 casos – Acumulado: 4335

• COVID-19: No hubo nuevos casos - Acumulado: 11

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, dijo que, en la última semana epidemiológica, hubo 177 pacientes hospitalizados y no se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.