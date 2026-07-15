El Norte Grande alerta por la crisis de Incluir Salud

Funcionarios del Ministerio de Salud Pública, participaron de la Reunión de Ministros y Ministras de Salud del Norte Grande y referentes del Programa Incluir Salud, desarrollada en Santiago del Estero. El encuentro fue convocado con el propósito de analizar la compleja situación del programa y planificar acciones de articulación frente a las severas dificultades operativas derivadas de la falta de financiamiento por parte de la Nación.

La delegación de Salta estuvo integrada por el secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris; la subsecretaría de Discapacidad, Mariana Dell’Acqua; y el responsable del Programa Incluir Salud en la provincia, Miguel Latigano.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de la ministra de Salud de la provincia anfitriona, Natividad Nassif, junto al secretario de Salud, Gustavo Sabalza, y el coordinador general de la cartera, Norberto Zanni, quienes dieron la bienvenida a los ministros y equipos técnicos de las provincias del NOA y el NEA.

Durante la mesa de trabajo, las autoridades coincidieron en alertar sobre el panorama crítico y generalizado que atraviesa el programa en toda la región. Ante esta realidad, se detalló que el Gobierno de Salta —al igual que el resto de las administraciones provinciales— viene realizando importantes esfuerzos presupuestarios con recursos propios para sostener la provisión de medicamentos, asegurar la continuidad de los tratamientos de diálisis y sus respectivos traslados, y cubrir prestaciones de urgencia que no admiten dilaciones.

Desde las carteras sanitarias indicaron que la discontinuidad de los flujos de fondos de Nación genera una profunda incertidumbre en las familias beneficiarias, sobrecarga la capacidad de respuesta de los sistemas provinciales y judicializa el acceso a la salud, acentuando las asimetrías territoriales en desmedro de la calidad de vida de las poblaciones.

Como principal resolución del encuentro, las provincias consensuaron un documento unificado y formalizaron la constitución de una mesa federal permanente de seguimiento de Incluir Salud, con el fin de monitorear la situación de forma continua junto a las autoridades nacionales.

Este planteo y la propuesta de trabajo conjunta serán presentados formalmente ante el Ministerio de Salud de la Nación en el marco de la próxima asamblea del Consejo Federal de Salud (COFESA), con el objetivo de lograr respuestas efectivas, previsibles y una agenda común que restituya la calidad y equidad en las prestaciones de cobertura médica obligatoria para los sectores más vulnerables de la región.

El encuentro contó además con la participación de los ministros de Salud de Jujuy, José Manzur; de Catamarca, Johana Elizabeth Carrizo; de La Rioja, Juan Carlos Vergara; y de Corrientes, Emilio Lanari Zubiaur; junto al subsecretario de Salud de Tucumán, Marcelo Montoya, y los responsables técnicos de Incluir Salud de Santiago del Estero, Chaco, Misiones y las demás jurisdicciones que componen el Norte Grande.