Alerta en la zona sur: combaten incendios en San Luis y barrio San Carlos

Imagen ilustrativa

Bomberos de la Policía, voluntarios y brigadistas continuaban trabajando este viernes en distintos incendios de pastizales en la zona sur de la ciudad de Salta, mientras persisten las condiciones meteorológicas que favorecen la rápida propagación del fuego.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, el jefe de Bomberos de la Policía de Salta, comisario general e ingeniero Waldo Mercado, informó que se encontraban activos focos en San Luis y en inmediaciones de barrio San Carlos.

“Estamos hablando del trabajo de ayer, pero en estos momentos seguimos trabajando. Tenemos incendios de pastizales en San Luis y en la zona de barrio San Carlos”, señaló mientras se desplazaba para supervisar los operativos.

Las intervenciones se producen después de una jornada de intensa actividad. Desde aproximadamente las 15 del jueves se registraron incendios en la zona sur de la capital, en sectores cercanos al aeropuerto y Estación Alvarado, sobre la circunvalación sudeste y en inmediaciones de barrio Congreso. Durante la tarde, el fuego también se intensificó en Cerrillos.

Según Mercado, el sector más crítico fue el comprendido entre el aeropuerto y Estación Alvarado, donde las columnas de humo fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad.

Un escenario favorable para la propagación

El riesgo se mantiene elevado por la combinación de viento cálido, altas temperaturas y humedad extremadamente baja.

El jefe de Bomberos indicó que la humedad llegó a ubicarse por debajo del 7% y recordó que se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en sectores de la Puna y la zona cordillerana.

Para este viernes y el sábado se anticipan condiciones similares a las del jueves, con temperaturas cercanas o superiores a los 30 grados, viento intenso y poca humedad.

Frente a este escenario, se mantienen activos los cuatro cuarteles de Bomberos de la Policía, junto con las dotaciones voluntarias y la Brigada Forestal de la Subsecretaría de Defensa Civil.

Mercado pidió evitar fogatas, quemas de residuos y cualquier acción que pueda generar chispas o llamas. “Necesitamos que la comunidad colabore para impedir que una quema se convierta en un incendio forestal”, advirtió.