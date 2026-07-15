Más de la mitad de los pacientes del San Bernardo tendría obra social

Más de la mitad de las personas que llegan al Hospital San Bernardo tendría algún tipo de cobertura médica, pese a tratarse del principal establecimiento público de referencia de la provincia.

La estimación fue realizada en N&N por Aries por Daniela Torres, trabajadora administrativa e integrante de ATE, quien advirtió que muchos afiliados recurren al sistema público porque no pueden afrontar los adicionales exigidos por prestadores privados.

“Será un 50% o un 70%, porque la mayoría de las obras sociales vienen al hospital”, sostuvo al ser consultada sobre el volumen de pacientes con cobertura.

Pagan cobertura, pero no pueden utilizarla

Torres explicó que tener obra social no siempre garantiza el acceso efectivo a una consulta o práctica médica.

Los coseguros, los medicamentos y los pluses que algunos profesionales cobran por fuera de la cobertura terminan empujando a numerosas familias hacia el hospital público.

La trabajadora mencionó adicionales de entre $30.000 y $40.000, montos que resultan difíciles de afrontar incluso para empleados públicos con IPS.

El mismo fenómeno alcanza a afiliados de PAMI y otras coberturas que, aun teniendo clínicas o prestadores asignados, terminan buscando atención en el San Bernardo.

Más presión sobre el sistema público

La llegada de pacientes con obra social incrementa la demanda sobre un hospital que ya recibe accidentes, urgencias y derivaciones desde toda la provincia.

El establecimiento concentra especialidades como traumatología, neurología y atención de emergencias, por lo que también absorbe casos que no pueden resolverse en otros centros sanitarios.

Para ATE, el problema no radica en atender a esas personas, sino en que las obras sociales no siempre pagan las prestaciones brindadas por el hospital.