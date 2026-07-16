Con fondos provinciales, renovaron la Guardia del Hospital Señor del Milagro

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la inauguración de las obras de refuncionalización y modernización de la Guardia de Emergencias del Hospital Señor del Milagro. La iniciativa, financiada con fondos provinciales mediante una inversión que supera los $1.600 millones, tiene como objetivo adecuar la infraestructura del nosocomio a la demanda asistencial del área metropolitana y del interior de la provincia.

Contará con 10 camas en salas de observación y 6 consultorios. Uno se destinará a triage, otro para enfermería y 4 a la atención médica, con el objetivo de brindar espacios más amplios, funcionales y seguros tanto para la comunidad como para el equipo de salud.

El nuevo servicio de emergencias cuenta con un equipo diario, conformado por 4 enfermeros, 3 médicos, 1 jefe de área, 1 administrativo, 2 administrativos de admisión, y 1 agente de servicios generales, por cada turno.

Además, el Gobernador recorrió la finalización de obras de tres nuevos quirófanos, que representan un paso fundamental en el equipamiento de la planta física y en la mejora de las condiciones de bioseguridad.

Uno de los nuevos espacios se encuentra ubicado en el sector de la guardia. Su función estratégica está destinada exclusivamente a la realización de cirugías sucias, contaminadas o de pacientes sépticos, permitiendo aislar estos procedimientos en un ambiente específico y resguardar así la asepsia del resto de las áreas quirúrgicas del hospital.

Por otra parte, los otros dos quirófanos se desarrollan en el espacio de las antiguas salas de procedimientos, las cuales fueron totalmente transformadas y adecuadas a la normativa vigente. Reúnen los requisitos técnicos necesarios para intervenir la gran mayoría de las patologías quirúrgicas habituales de nuestros pacientes.

La puesta en marcha de estas salas tiene como meta resolver a nivel local una importante cantidad de casos que hoy ingresan por guardia y terminan siendo derivados al Hospital San Bernardo. A partir de ahora, patologías como las colecistitis podrán ser programadas y operadas en este hospital dentro de las 24 o 48 horas de su ingreso, evitando traslados innecesarios y agilizando la respuesta sanitaria. Para consolidar este esquema de trabajo, la institución ya se encuentra gestionando el material quirúrgico necesario y planificando el refuerzo del plantel de cirujanos.

Esta mejora de la infraestructura no implica una modificación en el perfil prestacional ni en la complejidad de la institución. La incorporación de estos quirófanos responde a una necesidad básica y elemental de adecuación: por su envergadura, corresponde que este hospital cuente con la capacidad de resolver de forma segura y en su propio establecimiento las patologías quirúrgicas de su competencia.

Es de destacar que, durante el primer semestre de 2026, el servicio de Guardia registró 27.550 atenciones, reflejando el rol fundamental que cumple el Hospital Señor del Milagro como centro de referencia en la atención de urgencias.

Las obras

Es una iniciativa impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz con una inversión superior a los $1.600 millones

Se intervino en 600 metros cuadrados para la nueva Guardia de Emergencias, intervenciones en el acceso de ambulancias y pacientes de emergencia, abarcando una superficie de 85 m2.

Por su parte, sobre una superficie de 195 m2, se ejecutó la refacción de un sector de habitaciones y office de enfermería, en el que se desarrollaron quirófanos ambulatorios con una ampliación para recuperación post quirúrgica y locales de apoyo.