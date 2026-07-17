Nueva guardia del Hospital del Milagro: “Está muy linda, ahora esperamos una buena atención”

La nueva guardia del hospital comenzó a funcionar y ya recibió a sus primeros pacientes, quienes destacaron principalmente la amplitud y las condiciones del espacio inaugurado recientemente.

En N&N por Aries, familiares y pacientes que aguardaban en el lugar coincidieron en que las nuevas instalaciones ofrecen una imagen renovada y mayor comodidad respecto del sector anterior.

Una mujer explicó que el paciente al que acompañaba ya había ingresado, aunque aclaró que los acompañantes deben permanecer afuera. “Entra el paciente solo”, señaló.

Al ser consultada sobre la nueva guardia, valoró positivamente el edificio, pero advirtió que la infraestructura debe estar acompañada por una mejora en la atención.

“Está muy bueno. Espero que la atención también sea buena”, expresó. En ese sentido, sostuvo que quienes llegan a un hospital lo hacen atravesando una situación difícil y necesitan ser recibidos con empatía.

“El que viene a un hospital viene con un problema y no a buscar otro problema. Lo bueno sería que todas esas cosas mejoren”, afirmó.

Otro paciente contó que inicialmente había concurrido a la guardia anterior y luego fue derivado al nuevo sector, donde ya había comenzado la atención.

Aunque todavía no había ingresado, destacó a simple vista las dimensiones del lugar. “Se la ve muy linda, más amplia y más grande”, señaló.