EDESA realizará cortes programados este viernes en cinco zonas de Salta

EDESA informó que este viernes 17 de julio llevará adelante obras programadas en distintos puntos de la provincia, por lo que se registrarán interrupciones temporales del servicio eléctrico mientras se realizan tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

Los trabajos están previstos en Güemes, Tartagal-Aguaray, Joaquín V. González-Las Lajitas, Orán-Yrigoyen-Pichanal y en la zona Sur de la ciudad de Salta (Ruta Provincial 26). La distribuidora indicó que estas intervenciones buscan garantizar un servicio más seguro y confiable para los usuarios.

Desde la empresa aclararon que los cortes responden a tareas programadas y que, en caso de persistir las condiciones meteorológicas adversas, los trabajos podrían ser reprogramados para resguardar la seguridad del personal que interviene en las obras.