Una fuerte ráfaga hizo estallar la puerta de vidrio de una farmacia

Las intensas ráfagas de viento que afectan a la ciudad de Salta provocaron este viernes la rotura de la puerta de ingreso de la Farmacia Cabildo, ubicada en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo, en pleno centro.

El local se encontraba abierto al público cuando una fuerte ráfaga hizo estallar la estructura de vidrio de la puerta principal. Como consecuencia del impacto, los cristales quedaron esparcidos sobre la vereda junto con los barrales metálicos de la puerta, lo que obligó a restringir el acceso al sector mientras se retiraban los restos.

A pesar de la violencia del hecho, no se registraron personas lesionadas, aunque sí importantes daños materiales en el ingreso al comercio.

El episodio se produjo en una jornada marcada por el intenso viento que afecta a gran parte de la provincia y que ocasionó distintos inconvenientes, como caída de árboles, incendios de pastizales y cortes en el suministro eléctrico en diferentes sectores de la ciudad y el interior.