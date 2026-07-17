Incendio de pastizales: corte total en Circunvalación Oeste
Salta17/07/2026Ivana Chañi
El fuego avanza entre San Luis y la Ruta Provincial 24. Las autoridades interrumpieron el tránsito en toda la zona mientras trabajan los equipos de emergencia.
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Especialistas del organismo tomaron intervención en la zona sur de la ciudad para asistir a animales afectados por el humo y el fuego.
El hecho ocurrió este viernes en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo. Aunque no hubo personas lesionadas, se registraron importantes daños materiales.
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La caída de árboles, daños en el tendido eléctrico e incendios bajo las líneas de distribución provocaron interrupciones del servicio en la zona sur de la capital.
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El operativo sanitario permanece activo en la zona afectada por los incendios. Los equipos médicos atendieron a vecinos, bomberos y personal de Defensa Civil.
Desde HIRPACE advirtieron que, aunque la Nación comenzó a regularizar los pagos por prestaciones, la atención continúa en una situación de fragilidad.
Las obras incluyeron la construcción de una nueva calzada, cordones, vados, rampas y rotonda con el objetivo de mejorar la circulación por la zona y evitar accidentes o embotellamientos.
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