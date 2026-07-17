Incendio de pastizales: corte total en Circunvalación Oeste

Un importante incendio de pastizales mantiene cortada totalmente la Circunvalación Oeste, en el tramo comprendido entre San Luis y la Ruta Provincial 24, debido al avance del fuego y al riesgo para quienes circulan por el lugar.

La interrupción del tránsito fue informada por la Municipalidad de Salta, que pidió evitar la zona mientras bomberos y equipos de emergencia continúan trabajando para contener las llamas.

El siniestro se suma a una jornada marcada por el alerta por viento Zonda, condición que favorece la rápida propagación del fuego y complica las tareas de control.

Según supo Aries, el incendio se desarrolla sobre la banquina y sectores de pastizales cercanos a la Circunvalación Oeste, generando una importante columna de humo y afectando la circulación vehicular.

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar caminos alternativos y respetar las indicaciones del personal desplegado en el operativo.