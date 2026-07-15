El Materno Infantil avanza con un protocolo para detectar víctimas de trata

El Hospital Público Materno Infantil llevó adelante una jornada de capacitación sobre "Prevención de la Trata de Personas y Grooming en Entornos Digitales", destinada al personal asistencial y a los trabajadores que mantienen contacto directo con pacientes y sus familias, con el objetivo de fortalecer las herramientas para la detección temprana de posibles víctimas y la restitución de sus derechos.

El hospital Materno Infantil fortalece la detección temprana de casos de trata de personas

La actividad estuvo a cargo de la directora nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Verónica Toller, quien destacó la importancia del rol que cumplen los equipos de salud en la identificación de situaciones de vulnerabilidad y en la activación de los mecanismos de protección.

"Muchas de las víctimas llegan al hospital por las consecuencias físicas o psicológicas derivadas de estas situaciones. Por eso es fundamental que todo el personal conozca las señales de alerta y sepa cómo intervenir para protegerlas y dar intervención a los organismos competentes", afirmó Toller.



Avanza un protocolo institucional

La jefa del Servicio Social del Hospital Público Materno Infantil, Lorena Melcher, señaló que el establecimiento trabaja en la elaboración de un protocolo institucional para la detección y el abordaje de posibles casos de trata de personas.

"Somos una puerta de ingreso al sistema de salud y atendemos a poblaciones especialmente vulnerables. Por eso es fundamental contar con herramientas que permitan detectar precozmente estas situaciones, proteger a las víctimas y garantizar la restitución de sus derechos", sostuvo.



Asimismo, explicó que el protocolo se encuentra en la etapa final de revisión y permitirá unificar criterios de actuación y fortalecer la capacitación de los equipos de salud para la identificación temprana de estos casos.

La actividad contó con la participación del gerente del Hospital Público Materno Infantil, Esteban Rusinek; el director Médico, Eduardo Calvo; el director de Gestión Clínica Perinatológica, Héctor Carpio; la directora de Gestión Clínica Pediátrica, Andrea Ávila; la directora de Gestión Económica Administrativa, María Eugenia Escotorín; la directora de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas, María Laura López Ahanduni; y representantes de la Fundación del Hospital Público Materno Infantil.

La jornada fue organizada por el Hospital Público Materno Infantil junto con su Fundación, con el acompañamiento de la diputada provincial María Elena Davids, en el marco de las acciones orientadas a fortalecer la prevención, la detección temprana y la protección de personas víctimas de trata.