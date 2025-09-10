La mayoría de los sectores presentaron bajas y el comercio encadena varios meses sin capacidad de repunte, en lo cual influye la incertidumbre económica.
Dapena: “Hay sectores donde no se puede entrar con motosierra, sino con bisturí”
Según el economista el Gobierno tiene dos meses para corregir errores y ganar confianza en el mercado, evitando impactos negativos en sectores sensibles.
Por Aries, el economista Lucas Dapena analizó el impacto de la reciente derrota del oficialismo en las elecciones y aseguró que, más allá de lo político, el resultado es un “llamado de atención” sobre temas sensibles para la población que el Gobierno no había priorizado.
“Inflaron un amistoso cuando el verdadero partido por los puntos era en octubre. Primero pensaban que ganaban 1 a 0, después firmaban un empate y terminaron perdiendo 3 a 0. Dentro de esa línea, el vaso medio vacío es que el Gobierno se comió un buen llamado de atención respecto a ciertas cosas que tiene que cambiar”, señaló Dapena.
El economista subrayó que el margen de acción es corto, con apenas dos meses para corregir errores, y puso énfasis en áreas delicadas como discapacidad y subsidios: “Hay sectores en los cuales no podés entrar con motosierra, sino con bisturí. Por ejemplo, el tema de discapacidad es muy delicado; es necesario ser detallista porque hay pensiones mal asignadas y subsidios con fines políticos. Eso es algo que el Gobierno debería tomar nota”.
Dapena también advirtió que la derrota tuvo efectos económicos directos, ya que generó incertidumbre sobre la estabilidad política y el apoyo del mercado. “El gran miedo para el mercado es que vuelva el kirchnerismo con todas las experiencias de los últimos 20 años. Esto pega porque cuestiona si el Gobierno tendrá el músculo político para continuar con sus medidas económicas”, explicó.
En cuanto a la situación económica actual, Dapena destacó avances en el equilibrio fiscal y el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional al plan nacional: “Lo que estamos haciendo por nosotros mismos está bien. El equilibrio es bueno, aunque todavía hay falencias y necesidades que atender”.
El economista resaltó dos datos clave para monitorear: la inflación de agosto, que se ubicó en 1,6% en Ciudad de Buenos Aires, y la necesidad del Gobierno de renovar deuda por 7 billones de pesos, lo que mantiene al mercado atento a la evolución de las tasas de interés.
“Hasta el viernes pasado, la herramienta para controlar la presión sobre el dólar era subir las tasas. Ahora, el foco está en manejar la renovación de deuda y mantener la inflación bajo control”, concluyó.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Canonización de Carlo Acutis: de creer que las redes eran la “puerta del demonio” a un vehículo de la fe
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.