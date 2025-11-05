Se aprobó el noveno proyecto RIGI: Nuevo puerto en Timbúes.

La obra tendrá una inversión de USD 277 millones y permitirá almacenar granos, fertilizantes y minerales, reforzando la hidrovía del Paraná.

Argentina05/11/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

Terminal-Timbues

El Ministerio de Economía informó que el Comité Evaluador del Registro de Inversiones en Infraestructura (RIGI) aprobó el noveno proyecto dentro de este programa: la construcción de un nuevo puerto en Timbúes, Santa Fe, sobre el río Paraná.

Según indicó el titular de la cartera económica, Luis Caputo, la inversión ascenderá a USD 277 millones y permitirá el almacenamiento de fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles. La obra fortalecerá la hidrovía del Paraná y potenciará su rol estratégico para el sector agroindustrial y la industria argentina.

litio-vaCatamarca podría abastecer un millón de baterías para autos eléctricos al año

Con esta nueva aprobación, las inversiones totales registradas en el marco del RIGI alcanzan USD 24.800 millones, consolidando un impulso significativo para el desarrollo de infraestructura logística y portuaria en el país.

El proyecto generará empleo durante la construcción y operatividad del puerto, y se espera que mejore la competitividad del comercio exterior argentino, facilitando la salida de productos agrícolas e industriales hacia mercados internacionales.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail