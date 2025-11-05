Se aprobó el noveno proyecto RIGI: Nuevo puerto en Timbúes.

El Ministerio de Economía informó que el Comité Evaluador del Registro de Inversiones en Infraestructura (RIGI) aprobó el noveno proyecto dentro de este programa: la construcción de un nuevo puerto en Timbúes, Santa Fe, sobre el río Paraná.

Según indicó el titular de la cartera económica, Luis Caputo, la inversión ascenderá a USD 277 millones y permitirá el almacenamiento de fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles. La obra fortalecerá la hidrovía del Paraná y potenciará su rol estratégico para el sector agroindustrial y la industria argentina.

Con esta nueva aprobación, las inversiones totales registradas en el marco del RIGI alcanzan USD 24.800 millones, consolidando un impulso significativo para el desarrollo de infraestructura logística y portuaria en el país.

El proyecto generará empleo durante la construcción y operatividad del puerto, y se espera que mejore la competitividad del comercio exterior argentino, facilitando la salida de productos agrícolas e industriales hacia mercados internacionales.