“No hay dos peronismos, hay uno solo con Urtubey”, afirmó Nora Giménez sobre Fuerza Patria

En diálogo con Pasaron Cosas, la senadora nacional Nora Giménez explicó por qué aceptó ocupar el segundo término en la lista de Fuerza Patria encabezada por Juan Manuel Urtubey.

“El eje fundamental es ponerle límite a Milei. Este gobierno destruye la sociedad, destruye el Estado y aplica la famosa motosierra a todos los sectores. Tenemos que ser inteligentes, unirnos”, sostuvo.

La legisladora remarcó que el peronismo alcanzó un acuerdo amplio en la provincia. “No somos dos sectores del peronismo. Acá hay un solo sector donde estamos Urtubey, estoy yo acompañándolo en la lista de senadores, están los diputados, está Carlos Rodas, secretario general de la CGT, y distintas representaciones del peronismo”, señaló.

En ese sentido, subrayó que el objetivo fue priorizar la unidad política: “Lo fundamental es que se logró con Fuerza Patria una unidad y una representación del peronismo en todo el país. Esto se va a ver reflejado en la boleta, en el voto concretamente”.

Por último, Giménez recordó que el oficialismo salteño acompañó al gobierno nacional en momentos clave. “Yo por primera vez escucho al gobernador ahora ser crítico, pero en su momento facilitó la ausencia de diputados que el presidente necesitaba para aprobar leyes”, cuestionó.