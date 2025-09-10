“No hay dos peronismos, hay uno solo con Urtubey”, afirmó Nora Giménez sobre Fuerza Patria

Urtubey con Cristina: “Nada se construye con odio”
El candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, compartió un mensaje en sus redes sociales para pedir la unión de Salta y de la Patria.
En diálogo con Pasaron Cosas, la senadora nacional Nora Giménez explicó por qué aceptó ocupar el segundo término en la lista de Fuerza Patria encabezada por Juan Manuel Urtubey.
“El eje fundamental es ponerle límite a Milei. Este gobierno destruye la sociedad, destruye el Estado y aplica la famosa motosierra a todos los sectores. Tenemos que ser inteligentes, unirnos”, sostuvo.
La legisladora remarcó que el peronismo alcanzó un acuerdo amplio en la provincia. “No somos dos sectores del peronismo. Acá hay un solo sector donde estamos Urtubey, estoy yo acompañándolo en la lista de senadores, están los diputados, está Carlos Rodas, secretario general de la CGT, y distintas representaciones del peronismo”, señaló.
En ese sentido, subrayó que el objetivo fue priorizar la unidad política: “Lo fundamental es que se logró con Fuerza Patria una unidad y una representación del peronismo en todo el país. Esto se va a ver reflejado en la boleta, en el voto concretamente”.
Por último, Giménez recordó que el oficialismo salteño acompañó al gobierno nacional en momentos clave. “Yo por primera vez escucho al gobernador ahora ser crítico, pero en su momento facilitó la ausencia de diputados que el presidente necesitaba para aprobar leyes”, cuestionó.
La administración libertaria sorprendió esta mañana con la designación del ahora ex vicejefe de Gabinete, quien ya trabajaba codo a codo con Guillermo Francos.
José Luis Agüero Iturbe solicitó que el ex presidente quede con falta de mérito mientras se profundizan las pruebas en el caso Seguros.
El Gobierno busca así acercarse a los gobernadores afines, tras la dura derrota en las elecciones de Buenos Aires. El Presidente lanzó la Mesa Federal y se mostró por primera vez con el nuevo ministro.
Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV tienen nuevamente directores ejecutivos en funciones.
El exprocurador Ramiro Angulo afirmó que la figura del Defensor del Pueblo perdió jerarquía y consideró que el proceso de selección en la capital salteña tuvo falencias jurídicas y éticas.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.