Sáenz acusó al olmedismo de “hacer política con hipocresía, mentira y maldad”

En Agenda Abierta, el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz lanzó una fuerte crítica a referentes libertarios de Salta y acusó al sector liderado por Alfredo Olmedo de haber adoptado “una forma de hacer política con hipocresía, cinismo, mentira y maldad”.

“Yo no digo dirigentes libertarios, digo el olmedismo, que lamentablemente ha adoptado esta manera de hacer política”, expresó Sáenz, y advirtió que no se trata solo de diferencias ideológicas, sino de ataques personales. “Está bien que se critique, que se diga en qué no se está de acuerdo, pero cuando pasan de lo político a lo personal y buscan dañar la honorabilidad de una familia, eso ya es otra cosa”, remarcó.

El mandatario también señaló que este sector actúa “en connivencia con el kirchnerismo” y pidió a la ciudadanía “no olvidar que hasta hace poco eran socios políticos”. “Ellos mismos lo dijeron: ‘Nos unimos con el kirchnerismo para ganarle a Sáenz’. Fueron con La Cámpora, y perdieron por 30 puntos. Esa estrategia no les resultó”, enfatizó.

Sáenz cuestionó además la incoherencia política de esos dirigentes: “Trabajan juntos acá en Salta, pero en Buenos Aires ni se saludan en la Cámara de Diputados. Todo esto es mentira, todo es para la popular”, sostuvo.

En otro tramo de sus declaraciones, el gobernador aseguró que referentes libertarios como Olmedo y Zapata mantuvieron reuniones con él antes de las elecciones para solicitar apoyo político y económico. “Fueron a verme en varias oportunidades para pedirme que los ayude con la campaña, con fondos, con publicidad, con cargos… hasta pedían por nombramientos”, reveló.

Sáenz también afirmó que hubo “acuerdos con el kirchnerismo” para frenar proyectos legislativos. “Hubo una orden de no bajar al recinto y no dar quórum. Y después se victimizaron. En Salta nos conocemos todos, y me cansé de la mentira”, sostuvo con tono firme.