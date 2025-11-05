Sáenz acusó al olmedismo de “hacer política con hipocresía, mentira y maldad”

Argüello, Sola y Jerónimo liderarán la central obrera. Viejos dirigentes conservarán poder y la agenda estará marcada por la reforma laboral que impulsa el oficialismo.
El gobernador de Salta acusó a sectores libertarios de actuar junto al kirchnerismo y advirtió que "la gente debe saber quién miente y quién trabaja por la provincia".
En Agenda Abierta, el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz lanzó una fuerte crítica a referentes libertarios de Salta y acusó al sector liderado por Alfredo Olmedo de haber adoptado “una forma de hacer política con hipocresía, cinismo, mentira y maldad”.
“Yo no digo dirigentes libertarios, digo el olmedismo, que lamentablemente ha adoptado esta manera de hacer política”, expresó Sáenz, y advirtió que no se trata solo de diferencias ideológicas, sino de ataques personales. “Está bien que se critique, que se diga en qué no se está de acuerdo, pero cuando pasan de lo político a lo personal y buscan dañar la honorabilidad de una familia, eso ya es otra cosa”, remarcó.
El mandatario también señaló que este sector actúa “en connivencia con el kirchnerismo” y pidió a la ciudadanía “no olvidar que hasta hace poco eran socios políticos”. “Ellos mismos lo dijeron: ‘Nos unimos con el kirchnerismo para ganarle a Sáenz’. Fueron con La Cámpora, y perdieron por 30 puntos. Esa estrategia no les resultó”, enfatizó.
Sáenz cuestionó además la incoherencia política de esos dirigentes: “Trabajan juntos acá en Salta, pero en Buenos Aires ni se saludan en la Cámara de Diputados. Todo esto es mentira, todo es para la popular”, sostuvo.
En otro tramo de sus declaraciones, el gobernador aseguró que referentes libertarios como Olmedo y Zapata mantuvieron reuniones con él antes de las elecciones para solicitar apoyo político y económico. “Fueron a verme en varias oportunidades para pedirme que los ayude con la campaña, con fondos, con publicidad, con cargos… hasta pedían por nombramientos”, reveló.
Sáenz también afirmó que hubo “acuerdos con el kirchnerismo” para frenar proyectos legislativos. “Hubo una orden de no bajar al recinto y no dar quórum. Y después se victimizaron. En Salta nos conocemos todos, y me cansé de la mentira”, sostuvo con tono firme.
Sáenz confirmó cambios en el gabinete provincial para fin de año
El gobernador adelantó que reorganizará ministerios y reducirá secretarías para “hacer más eficiente el Estado”. Aseguró que Salta se encuentra entre las provincias con menor gasto público del país.
El mandatario participará del American Business Forum y la gala de CPAC, aunque en Casa Rosada descartaron un encuentro con el ex presidente estadounidense por cuestiones de agenda.
La secretaria general encabezará este miércoles un encuentro de formación y alineamiento político con los nuevos legisladores de La Libertad Avanza, en la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias.
Senado: la oposición logró avanzar con la ley que limita los DNU y el debate pasará al recintoPolítica04/11/2025
La Cámara Alta insistió con el proyecto original que había tenido una observación de Diputados. El kirchnerismo sorprendió y votó en disidencia.
Milei recibió a Peter Lamelas, el nuevo embajador de Estados Unidos en la ArgentinaPolítica04/11/2025
En un evento protocolar, el Presidente tomó las cartas credenciales del diplomático. Mañana por la tarde viajará a Miami para participar del America Businnes Forum 2025, aunque esta vez no se reunirá con Donald Trump.
Abren hoy las inscripciones virtuales para mujeres a Escuelas de Cadetes y SuboficialesSalta03/11/2025
La Policía de Salta habilitó hoy, 3 de noviembre, las inscripciones virtuales para mujeres. Las postulantes para las Escuelas de Cadetes y Suboficiales tienen tiempo hasta el 6 de noviembre.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El creador de contenido uruguayo realizará su último show el 22 de diciembre. La preventa exclusiva arranca este martes.
La banda argentina estrena un nuevo disco con diez canciones inéditas y colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.
La salida de Francos desató una tormenta en el sur: China, las represas y el futuro en Santa CruzPolítica04/11/2025
El alejamiento del exjefe de Gabinete expuso la disputa entre las alas del Gobierno y dejó en el aire proyectos estratégicos con China. Santa Cruz, entre la presión de Washington y la necesidad de reactivar las represas.