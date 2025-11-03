Este jueves 6 de noviembre se llevará a cabo el 2° Reciclatón en la ciudad. Será en el Parque Sur de 9 a 17 horas, donde se podrán depositar aparatos electrónicos, papel, cartón y aceite vegetal usado.
Abren hoy las inscripciones virtuales para mujeres a Escuelas de Cadetes y Suboficiales
La Policía de Salta habilitó hoy, 3 de noviembre, las inscripciones virtuales para mujeres. Las postulantes para las Escuelas de Cadetes y Suboficiales tienen tiempo hasta el 6 de noviembre.Salta03/11/2025
La Policía de Salta, por medio de la División Incorporaciones y Selección de Personal, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para postulantes a las Escuelas de Cadetes y Suboficiales de la Policía de Salta en Capital y Embarcación para el ciclo lectivo 2026. Las inscripciones para mujeres se habilitarán desde hoy 3 al 6 de noviembre.
Los interesados deberán hacerlo de manera virtual ingresando a la página http://www.policiadesalta.gob.ar/incorporaciones y adjuntando la documentación requerida en un link específico que se habilita durante el periodo de inscripciones.
Luego de corroborar el cumplimiento de la documentación exigida se enviará la boleta de pago del arancel por e-mail y posteriormente se continuará con el proceso estipulado.
Es requisito indispensable contar con el certificado de antecedentes penales nacional y provincial, que se gestiona de manera presencial en las Oficinas de Atención al Público de la Central Policial, en calle Santiago del Estero 725, solicitando turno de atención a través de https://policiadesalta.gob.ar/turnos/turnos de domingos a jueves.
Ante la demanda, la División Antecedentes Personales brinda un servicio de atención excepcional mediante la habilitación de un sistema de registro por planillas, de manera presencial para aquellos postulantes que no consigan turno.
Los postulantes deben ser argentinos nativos o por opción, tener 18 años cumplidos y no más de 23 años para el caso de postulantes a Oficiales o 28 años para Suboficiales, poseer título secundario completo, entre otros requisitos.
Para mayor información comunicarse a los teléfonos (0387) 4373170 o (0387) 4522232 de la División Incorporaciones y Selección de Personal, de 8 a 22 horas.
La Patrulla Ambiental labró 11 actas de infracción en distintos barrios de Salta capital. Las multas se aplicaron por arrojo ilegal de basura, escombros y por quema de residuos a cielo abierto.
Hoy inicia en la capital salteña la Semana del Sándwich, una iniciativa para impulsar la gastronomía local. Hasta el 7 de noviembre, locales adheridos ofrecen promociones y descuentos exclusivos..
Selección del Defensor del Pueblo: La Comisión remitió las impugnaciones y se reúne este viernesSalta03/11/2025
Así lo resolvió el pasado 31 de octubre, momento en el que los miembros tomaron conocimiento de las respuestas a las notificaciones enviadas a los postulantes.
Suben las cuotas del coseguro de ATSA en Salta
La cuota general se actualizará a $72.100, mientras que monotributistas y particulares afrontarán $133.400, según la resolución publicada en el Boletín Oficial.
El servicio se brindará de lunes a jueves, hasta el 6 de noviembre, de 9:30 a 12:30. Se pide llevar a las mascotas con correa y bozal.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la salida de Francos, Sáenz pidió a Milei "interlocutores que tomen decisiones"Política02/11/2025
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.